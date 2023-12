Über 2,1 Millionen Passagiere am Flughafen Wien im November

Der Flughafen Wien teilt für den November ein anhaltendes Passagierwachstum im Vergleich zum Vorjahr mit. So stiegen die Passagierzahlen im vergangenen Monat um 13,8 Prozent auf über 2,1 Millionen Passagiere am Flughafen Wien.

Das Passagieraufkommen liegt somit bei 88,2 Prozent am Standort Wien im Vergleich zu November 2019.

In der gesamten Gruppe – also an den Flughäfen Wien, Malta sowie Kosice – zählten die Flughäfen über 2,6 Millionen Passagiere. Das entspricht 91,8 Prozent des Vorkrisenniveaus.