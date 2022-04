Kurzmeldung Uber will auch Flüge verkaufen

Uber will seinen Nutzern demnächst die Möglichkeit geben, Fluggesellschaften, Züge und Hotels zu buchen. Wie "About Travel" schreibt, können ab dem Sommer bereits Fernzüge und Reisebusse über Uber gebucht werden können. Die Uber-App soll perspektivisch zum "One-Stop-Shop für all Reisebedürfnisse" werden.