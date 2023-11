Turkish Airlines verleiht Tochter Anadolujet neuen Namen

Eine Boeing 737-800 von Anadolujet startet vor Hochhäusern in Antalya.

Turkish Airlines hat bekannt gegeben, dass ihre Billigtochter Anadolujet im kommenden Jahr unter dem Namen Ajet den Betrieb aufnehmen wird, um auf dem globalen Billigflugmarkt zu konkurrieren.

Anadolujet werde ab Ende März 2024 unter dem Namen "AJet Air Transportation Inc." als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Turkish Airlines operieren, hieß es in einer Erklärung.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass Ajet unter dem neuen Namen ein wichtiger Teil der weltweiten Low-Cost-Luftfahrtindustrie werden wird", wird Turkish-Airlines-Chef Ahmet Bolat zitiert.

Ajet wird weiterhin von den Flughäfen Sabiha Gokcen in Istanbul und Esenboga in Ankara aus operieren. Die Muttergesellschaft erklärte, sie wolle umweltfreundlich operieren und mit einer innovativen Perspektive in den Low-Cost-Markt eintreten.

"Durch die Vereinfachung der angebotenen Dienstleistungen und die Verwendung einer Economy-Class-Konfiguration will das Unternehmen den Kostenvorteil in den Ticketpreisen widerspiegeln und die Flugdienste einem breiteren Publikum zugänglich machen", hieß es.