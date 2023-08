Turkish Airlines streitet sich mit Flughafen Istanbul über höhere Gebühren

Turkish Airlines befindet sich in einem eskalierenden Streit mit dem Flughafenbetreiber iGA über Gebührenerhöhungen am Flughafen Istanbul. Trotz Vermittlungsversuchen konnten bisher keine Lösungen gefunden werden. Nun wird erwartet, dass die Regierung direkt eingreift, um den Konflikt zu lösen.

Ein Flugzeug von Turkish Airlines am neuen Großflughafen von Istanbul.

Turkish Airlines befindet sich derzeit in einem eskalierenden Streit über Gebührenerhöhungen mit iGA, dem Betreiber des Flughafens Istanbul. Die Vermittlungsbemühungen der Regierung haben bisher zu keinem positiven Ergebnis geführt, wie "Halk TV" berichtet.

Der Konflikt begann, als iGA die Gebühren ab dem 1. Januar erhöhte. Die nationale Fluggesellschaft und größte Nutzerin des Flughafens, protestierte gegen die Änderungen und weigerte sich, die erhöhten Gebühren zu zahlen. Berichten zufolge hat Turkish Airlines inzwischen Klage gegen die neuen Gebühren eingereicht.

Ein Treffen am 21. August mit Vertretern der Zivilluftfahrtbehörde (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü - SHGM) und der staatlichen Flughafenbehörde (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - DHMI) brachte dabei keine Lösung.

An dem Treffen nahm Mehmet Cengiz von der Cengiz Holding teil, die einen Anteil von 45 Prozent an der iGA hält. Der Vorstandsvorsitzende von Turkish Airlines, Bilal Ekşi, wird sich am 23. August separat mit Cemal Kalyoncu, dem Vorsitzenden der Kalyon Group, einem 55-Prozent-Anteilseigner der iGA, treffen. Cengiz ist Vorsitzender der iGA, Kalyoncu sein Stellvertreter.

Regierung könnte vermitteln

Sollten sich Flughafen und Fluggesellschaft nicht einigen können, wird erwartet, dass die Regierung aufgrund der strategischen Bedeutung beider Unternehmen für die Türkei direkt vermittelt.

Nach Dauten von "CH-Aviation" hält Turkish Airlines am Flughafen Istanbul einen Marktanteil von 80,1 Prozent (gemessen an der wöchentlichen Kapazität) und 79,2 Prozent (gemessen an der Anzahl der Abflüge). Weder die Fluggesellschaft noch der Flughafenbetreiber haben auf Anfragen von CH-Aviation reagiert.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.