Zum 11. Mai wird Turkish Airlines eine neue Tarifstruktur einführen. In der Economy-Class können Kunden zwischen den Tarifen Eco Fly, Extra Fly und Prime Fly wählen, in der Business-Class zwischen Business Fly und Business Prime, wie "About Travel" berichtet. Die genaue Definition variiert demnach. Der Verpflegungsservice bleibt aber selbst in der günstigsten Eco-Variante.