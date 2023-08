Turkish Airlines will Frachterflotte harmonisieren

Turkish Airlines will seine Frachterflotte harmonisieren. Auf die Boeing 777-8F will die Fluggesellschaft verzichten, stattdessen setzt das Unternehmen lieber auf einen anderen Flugzeugtypen. Bis 2028 will Turkish Airlines zudem wichtiger Akteur im Tür-zu-Tür-Frachtgeschäft sein.