Turkish Airlines verlängert Flugstopp bis in den Juni

Turkish verlängert noch einmal seine Flugpause. Doch bald soll es wieder losgehen, die Türkei hofft, den Tourismus im Laufe des Sommers wieder in Gang zu bringen. Wenn es so weit ist, soll es neue Handgepäckregeln an Bord geben.

Flugzeuge von Turkish Airlines stehen am neuen Flughafen von Istanbul. © dpa / Lefteris Pitarakis/AP

Die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat ihren Flugstopp wegen der Coronavirus-Pandemie erneut verlängert. Wie die Gesellschaft in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, bleiben Inlandsflüge nun bis zum 4. Juni ausgesetzt, internationale Flüge bis zum 10. Juni. Zuvor war geplant gewesen, Verbindungen Ende Mai wieder aufzunehmen. Die Billigfluglinie Pegasus teilte mit, sie habe ihre Flüge bis zum 3. Juni ausgesetzt.

Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge dürfen Turkish-Passagiere zukünftig außer Handtaschen kein Gepäck mehr in die Kabine mitnehmen. Die bisher erlaubte Handgepäck-Kilomenge wird demnach dem aufzugebenden Gepäck zugerechnet.

150.000 Corona-Fälle im Land

Den Flugverkehr nach Deutschland hatte die Türkei am 21. März offiziell eingestellt. Es gab aber weiter kurzfristig kommerzielle Sonderflüge für in der Türkei hängengebliebene Deutsche.

Die Türkei hofft im Juni wieder auf Besucher. Der Tourismus ist eine Haupteinkommensquelle für das Land, dessen Wirtschaft und Währung seit längerem schwächeln.

Die Regierung hat in der Coronavirus-Krise bis zum Mittwochabend rund 150.000 Infizierte gezählt sowie rund 4200 Tote.