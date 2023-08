Turkish Airlines: Andolujet soll im Sommer 2024 eigenständig starten

Turkish Airlines plant, die Zertifizierung von Anadolujet im Sommer nächsten Jahres abzuschließen, um die Low-Cost-Airline als eigenständiges Unternehmen starten zu lassen. CFO Murat Seker kündigte an, dass Anadolujet in Kürze ein eigenes Luftverkehrsbetreiberzeugnis beantragen wird.

Ein Flugzeug der Turkish-Airlines-Tochter Anadolujet am Flughafen Paderborn-Lippstadt.

Turkish Airlines strebt an, die Zertifizierung von Anadolujet bis zur Sommersaison 2024 abzuschließen. Dann soll die Low-Cost-Airline als eigenständige Einheit den Betrieb aufnehmen, sagte CFO Murat Seker während einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen.

Die türkische Fluggesellschaft hat die "AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" am 7. August als neue hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet. Bisher war Anadolujet eine Tochtergesellschaft von Turkish Airlines ohne eigene Unternehmensidentität.

Seker kündigte an, dass der Konzern in den kommenden Monaten das Branding der Airline als eigenständiges Unternehmen bekannt geben werde. Anadolujet wird in Kürze ein eigenes Luftverkehrsbetreiberzeugnis und eine Betriebsgenehmigung beantragen.

Obwohl die Tochter bereits 69 Flugzeuge betreibt und über eigenes Personal verfügt, müssten für die Zertifizierung neue Verfahren und Handbücher erstellt werden.

Turkish Airlines setzt stark auf Anadolujet, eine auf preisbewusste Passagiere und ethnischen Verkehr ausgerichtete Fluggesellschaft, als regionalen Wachstumsmotor. Das Unternehmen plant, seine Flotte bis Ende des Jahres auf 88 Flugzeuge aufzustocken, bevor der Geschäftsbereich vollständig ausgegliedert wird.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.