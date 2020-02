Eine Boeing 737-800 in der Anadolujet-Livery vor einer landenden Boeing von Pegasus Airlines am Istanbuler Flughafen Sabia Gökcen.

Turkish Airlines gibt ihre Deutschland-Routen am zweiten Istanbuler Airport Sabiha Gökcen an ihre Tochter Anadolujet ab. Mit der Übernahme steigen die Kapazitäten deutlich. Mit dem Schritt will der Carrier Pegasus Airlines unter Druck setzen.