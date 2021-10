Turbulenzen bei Eurowings Discover

"Man muss es anders machen", sagte der Chef der neugegründeten Eurowings Discover, Wolfgang Raebiger, vor einigen Monaten in Frankfurt zum Start der Lufthansa-Ferienflugtochter. Er lehnte sich dabei an einen Satz von Apple-Gründer Steve Jobs an, der zeigte, wie man Marktmacht erobert.

Die Fluglinie wurde in Konkurrenz mit Condor gegründet. Da letztere eine schlanke Kostenstruktur hat, setzt man auch bei der Lufthansa-Tochter auf möglichst geringe Kosten.

Anders machen heißt hier daher auch: Die Fluggesellschaft hat bislang weder eine Arbeitnehmervertretung, noch gibt es einen Tarifvertrag. Das wollen die Vertretungen von Piloten (VC) und Kabinenmitarbeitern (UFO) nun ändern. Ihr Ziel: Die Eurowings Discover soll einen Betriebsrat erhalten.

Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat die schlanke Kostenstruktur direkte Konsequenzen beim Lohn. Doch Anja Bronstert, stellvertretende Vorsitzende der Ufo, sagt im Gespräch mit airliners.de. "Wenn ich höre, was die Kollegen und Kolleginnen so fordern, geht es in erster Linie um Arbeitsbedingungen, erst in zweiter Linie ums Gehalt."

Minimum an Ruhezeiten