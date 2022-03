Tuifly verliert erste Pilotenkündigungsklagen letztinstanzlich

Im Rechtsstreit zwischen Tuifly und ihrer Belegschaft hat die Airline am vergangenen Donnerstag eine weitere Niederlage einstecken müssen. Vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf verlor die Fluggesellschaft die erste Verhandlung in zweiter und damit letzter Instanz.

Streitpunkt der Klage waren zwei Kündigungen, die Tuifly im Frühjahr 2021 gegen die Arbeitnehmer ausgesprochen hatte. Hierbei erlaubte sich die Airline allerdings Fehler im Kündigungsprozess: So hatte Tuifly zwar - wie gesetzlich vorgesehen - die betriebsbedingten Kündigungen mit der Gesamtvertretung Bordpersonal (GV Bord), einem Gremium bestehend aus Repräsentanten der Personalvertretung Cockpit und der Personalvertretung Kabine, koordiniert.

Später entschied sich die Fluggesellschaft jedoch offenbar dazu, den Kündigungsprozess anders als mit der GV Bord abgestimmt durchzuführen. Deswegen entschied das Gericht, dass die beiden Kündigungen unwirksam waren. Revision gegen das Urteil ist nicht zugelassen.

In Mitarbeiterkreisen kann man sich diese Fehler nicht erklären. So wurde Tuifly rechtlich von der Kanzlei Noerr beraten, seit kurzem betreut zusätzlich auch die Kanzlei White & Case die Airline in den Gerichtsverfahren.

Im vergangenen halben Jahr wurden bereits vor diversen Arbeitsgerichten Prozesse zwischen der Airline und ihren Angestellten ausgetragen. In allen Fällen entschieden die Richter zu Gunsten der Beschäftigten, die Airline ging jedoch immer in Berufung. Zwar gilt das aktuelle Urteil nur für die beiden Mitarbeiter, es dürfte jedoch wegweisend sein. Allein am Landesarbeitsgericht Düsseldorf werden zehn weitere Verfahren verhandelt werden.