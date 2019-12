Tuifly und Verdi schließen Tarifvereinbarung

Tuifly und Verdi haben einen Tarifabschluss für die rund 2.400 Beschäftigten der Airline erzielt. Laut Mitteilung der Gewerkschaft sieht der Tarifabschluss für alle Beschäftigten am Boden und in der Kabine sowie die Auszubildenden eine lineare Gehaltserhöhung in Höhe von 2,5 Prozent ab dem 1. Januar 2021 mit einer Laufzeit von 24 Monaten vor. Einzelne Regelungen treten schon zum 1. Januar 2020 in Kraft.