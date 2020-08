Tuifly-Tarifgespräche beginnen am Freitag

Am Freitag beginnen die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Tuifly über die geplanten Einschnitte beim Bodenpersonal sowie in der Kabine. Verdi erwartet von Tui, dass Technik-, Verwaltungs- und Crewstandorte in Deutschland erhalten bleiben, wie die Gewerkschaft mitteilte. Schließlich unterstütze die Bundesregierung den Reisekonzern mit insgesamt drei Milliarden Euro.