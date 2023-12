Tuifly schaltet Winterflugplan 2024/25 frei

Tuifly gibt den Flugplan für den Winter 2024/25 bekannt. Die Kanarischen Inseln, die Kapverden und Mallorca wird der Ferienflieger besonders oft anfliegen. Auch Ziele in Ägypten sind stark frequentiert.

Tuifly hat den Winterflugplan 2024/25 freigeschaltet. Insgesamt bietet die Airline 300 wöchentliche Flugverbindungen zu 16 Zielen am Mittelmeer, Atlantik und am Roten Meer an.

Wie Tuifly bekannt gibt, umfasst das Angebot rund 1,3 Millionen Sitzplätze. Rund die Hälfte davon geht auf die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote.

Mit 44 wöchentlichen Flugverbindungen ist auch Ägypten ein stark frequentiertes Reiseziel mit den Destinationen Hurghada, Marsa Alam und Luxor. Besonders die Verbindung zwischen Düsseldorf und Luxor erfreut sich laut Tuifly zunehmender Beliebtheit. Ab Düsseldorf wird die Airline auch Dakar im Senegal im kommenden Winter wieder anbieten.

18 wöchentliche Hin- und Rückflüge wird es auf die Kapverden geben. Die Inseln werden von den Flughäfen Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, Stuttgart und München bedient.

Mallorca-Flüge sind laut Tuifly auch im Winter Bestseller-Strecken: So wird der Ferienflieger insgesamt 36 wöchentliche Flüge ab Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, Stuttgart und München durchführen.