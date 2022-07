Tuifly will Gerichtsverfahren durch Vergleiche beenden

Tuifly will die Rechtsstreitigkeiten mit der eigenen Belegschaft außergerichtlich beenden. Der Wechsel im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern kommt zeitgleich mit einem Führungswechsel im Tui-Konzern.

Der deutsche Ferienflieger Tuifly will alle noch offenen Rechtsstreitigkeiten mit seiner Belegschaft durch Vergleiche beenden. Das hat die Geschäftsführung am vergangenen Montag den Arbeitnehmern in einem Online-Meeting sowie in einer schriftlichen sogenannten Information der Geschäftsführung, welche airliners.de vorliegt, kommuniziert.

So habe sich die Geschäftsführung zu diesem Schritt entschlossen, damit sie sich "ab sofort wieder mit voller Aufmerksamkeit dem Kerngeschäft der Tuifly widmen" könne, nämlich den Gästen "einen stabilen und zuverlässigen Flugbetrieb und somit eine erholsame Urlaubsreise zu ermöglichen."

91 offene Verfahren

Auch dankte die Geschäftsführung ihren Mitarbeitern für die Unterstützung in den vergangenen Monaten und insbesondere den letzten Wochen, die "außergewöhnlich herausfordernd" gewesen seien. Man wolle jetzt die Chance ergreifen, wieder gemeinsam nach vorne zu schauen und den Führungsanspruch unter den Ferienfliegern zu untermauern.

Wie airliners.de aus Mitarbeiterkreisen erfahren hat, handelt es sich offenbar um insgesamt 91 noch offene Verfahren. Davon drehen sich 28 Kündigungs- und 17 Änderungsschutzklagen um Arbeitnehmer im Cockpit, während in der Kabine noch 46 Änderungsschutzklagen zur Verhandlung ausstehen.

Köln/Bonn bleibt

Neben einem neuen Kurs im Umgang mit den juristischen Auseinandersetzungen mit der eigenen Belegschaft hat die Geschäftsführung aber auch Neuigkeiten bei der Stationsplanung mitgeteilt: So wolle man die Station Köln/Bonn entgegen vorheriger Planungen jetzt doch nicht schließen.

Momentan führt Tuifly keine eigenen Flüge vom rheinländischen Flughafen aus durch. Die Airline betreibt dort aber zwei Boeing 737-800 für die Lufthansa-Tochter Eurowings im Rahmen einer Wetlease-Vereinbarung.

Führungswechsel im Tui-Konzern

Der Wandel im Umgang mit der eigenen Belegschaft kommt zeitgleich mit einem Führungswechsel bei Tui: Vor wenigen Wochen hat der bisherige CEO Friedrich Joussen bekanntgegeben, dass er zum 30. September den Konzern verlassen wird.

Joussen war in Tuifly-Mitarbeiterkreisen für seine harte Hand gegenüber der eigenen Belegschaft bekannt und berüchtigt. So wurde kolportiert, dass die Geschäftsführung seitdem sogenannten "Sick-Out", also dem stillen Streik im Herbst 2016, einen Groll auf die eigene Belegschaft gehegt hätte.

Juristische Fehler bei der Restrukturierung

Tuifly hat im Rahmen der Corona-Pandemie ein strenges Restrukturierungsprogramm aufgelegt. Dabei wurden fünf der elf Stationen geschlossen, die Flotte sollte von einer Ausgangsgröße von 37 Maschinen auf eine Zielgröße von 22 Maschinen schrumpfen.

Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen unterliefen der Airline aber juristische Fehler. Tuifly hatte – wie gesetzlich vorgeschrieben – die betriebsbedingten Kündigungen mit der Gesamtvertretung Bordpersonal (GV Bord), einem Gremium bestehend aus Repräsentanten der Personalvertretung Cockpit und der Personalvertretung Kabine, koordiniert. Später entschied sich die Fluggesellschaft jedoch offenbar dazu, den Kündigungsprozess anders als mit der GV Bord abgestimmt durchzuführen.

So hat Tuifly bis auf ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht Rheine bezüglich einer Umstationierung eines Mitarbeiters vom Flughafen Münster/Osnabrück alle bisher verhandelten Gerichtsverfahren verloren. Arbeitsgerichte begründeten unter anderem, dass Tuifly in keiner Weise dargelegt hätte, dass keine Weiterbeschäftigung für die Betroffenen möglich sei. Ein gewichtiger Grund sei somit nicht gegeben gewesen, die Kündigungen waren damit unwirksam.