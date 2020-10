Tuifly flottet letzte Boeing 737-700 aus

Tuifly hat ihre letzte Boeing 737-700 ausgeflottet. Laut einem Bericht von "CH-Aviation" hat der Ferienflieger die letzte Maschine des Typs am 20. Oktober an den Leasinggeber übergeben. Die rund zwölf Jahre alte Maschine war seit dem 22. März 2020 außer Betrieb und war am, Flughafen Düsseldorf geparkt.