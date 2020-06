Tuifly-Aufseher verschieben Entscheidung zu Jobabbau

Der Aufsichtsrat der Tui-Konzernfluglinie Tuifly hat die Entscheidung zum geplanten Kürzungsprogramm bei Jobs und Flotte vor Vermittlungsgesprächen mit der niedersächsischen Landesregierung erst einmal vertagt. Dies teilte am Freitag die Gewerkschaft Verdi mit, die neben der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit in dem Kontrollgremium vertreten ist.

Statt wie zunächt vorgesehen am gestrigen Donnerstag sollen die Beschlüsse nun am kommenden Donnerstag (18. Juni) getroffen werden, hieß es. Für Montag (15.06.) ist zuvor ein runder Tisch angesetzt, zu dem Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) einlud. Dort sollen Konzernchef Fritz Joussen, Betriebsräte und Gewerkschafter über die Lage bei Tuifly beraten.

Die Airline muss wegen der Buchungseinbrüche in der Corona-Krise massiv sparen. Die Flotte der deutschen Tui-Fluggesellschaft soll daher von derzeit 39 auf 17 schrumpfen. Hunderte Arbeitsplätze an den Standorten in Bremen, Köln, Hamburg, Berlin und Nürnberg stehen auf der Kippe.

Bei Tuifly gibt es aktuell rechnerisch in Vollzeit rund 2000 Jobs, davon 1400 Piloten und Flugbegleiter. Nach Gewerkschaftsangaben stehen nun insgesamt rund die Hälfte der Vollzeitstellen zur Disposition: 720 beim fliegenden Personal sowie 280 beim Bodenpersonal, in der Technik und Verwaltung. Da es bei Tuifly viele Teilzeitstellen gibt, beträfen die Streichungen aber weit mehr als die Hälfte der Belegschaft.

Dabei will der Konzern offensichtlich auch im eigenen Airline-Verbund umschichten. Zahlreiche Jobs in der Verwaltung sollen airliners.de-Informationen zufolge nach Belgien verlegt werden. Hier betreibt Tui die "Tuifly Belgium".

Gewerkschaft lobt politische Initiative

Verdi lobte die Gesprächsinitiative Althusmanns. "Die Beschäftigten haben nun einen Silberstreif am Horizont aufgezeigt bekommen, nachdem das Unternehmen in der letzten Woche Schrecken in der Belegschaft verbreitet hatte", sagte Gewerkschaftsvizechefin Christine Behle. Die Kürzungen müssten zumindest deutlich reduziert werden.

Das Unternehmen solle sich "im öffentlichen Interesse und im Interesse der Beschäftigten" von den Plänen eines massiven und nicht sozial verträglich gestaltbaren Stellenabbaus von rund 60 Prozent der Belegschaft, finanziert durch staatliche Hilfskredite, "schleunigst verabschieden", so Verdi.

Die Vereinigung Cockpit hatte den Aufsichtsrat der Tui im Vorfeld aufgefordert, dem angekündigten Stellenabbau und der Flottenreduzierung bei Tuifly nicht zuzustimmen. Tui habe bereits 1,8 Milliarden Euro an staatlicher Hilfe in Deutschland bekommen und zudem weiteren Finanzbedarf in Milliardenhöhe angemeldet.

Ein Krisenstab aus Belegschaftsvertretern hatte sich bereits zuvor in einem Brief ans Management von Tuifly und Tui-Konzern gewandt und den Sparkurs darin scharf kritisiert. Es sei versäumt worden, die finanzielle Basis abzusichern.