Tuifly will 737 Max nicht als Max bezeichnen

Tuifly wird ihre Boeing 737 Max in Flugplänen als "737-8" ausweisen. Das sei der offizielle Name des Flugzeugs, sagte Tuifly-Chef Oliver Lackmann vor Journalisten des LPC-Mediennetzwerks Luft- und Raumfahrt in Hamburg, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet.