Tui optimistisch: Sommerbuchungen erreichen fast Vor-Corona-Niveau

Passagiere steigen vor dem Flughafen von Palma de Mallorca in einen Bus der Reisegesellschaft Tui.

Die wachsende Reiselust nach der Corona-Krise stimmt Tui zuversichtlich für den bevorstehenden Sommer.

Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März lag der Umsatz mit 3,2 Milliarden Euro rund anderthalbmal so hoch wie im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte.

Die Zahl der Gäste, die im Berichtszeitraum Januar bis März mit Tui verreisten, stieg auf 2,4 Millionen. Die Sommerbuchungen sind damit den Angaben nach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent gestiegen und haben bereits wieder 96 Prozent der Buchungen für den Sommer 2019 erreicht.

Da in den ersten drei Monaten des Jahres weniger Menschen reisen, wird für das zweite Geschäftsquartal der Tui üblicherweise ein schwächeres Ergebnis erwartet. Der saisontypische operative Verlust vor Sondereffekten (bereinigtes Ebit) verringerte sich um gut ein Viertel auf rund 242 Millionen Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Nettoverlust vergrößerte sich dennoch um knapp neun Prozent auf 364 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Reisekonzern nun einen starken Umsatz und ein höheres Ergebnis. Die Durchschnittspreise für Sommerreisen seien im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent gestiegen.

"Eine starke Buchungsentwicklung und deutlich verbesserte Quartalszahlen bestätigen unsere Erwartungen: Es wird ein starker Sommer und ein gutes Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlich höheren operativen Ergebnis", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel in einer Mitteilung. Das Unternehmen hatte seine staatlichen Finanzhilfen zu Jahresbeginn vollständig zurückgezahlt.