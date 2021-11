Kurzmeldung Tui fliegt von Düsseldorf in die Karibik

Seit dem 5. November bietet Tui zwei Direktverbindungen von Düsseldorf in die Karibik an. Eine Route führt nach La Romana in der Dominikanischen Republik, die andere nach Barbados, wie der Flughafen Düsseldorf mitteilte. Zum Einsatz kommen Maschinen des Typs Boeing 787-8.