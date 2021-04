Tui-Chef hofft auf russischen Impfstoff

Tui-Chef Fritz Joussen hat sich für den Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V ausgesprochen - um eine Durchimpfung schnell hinzukriegen, so Joussen in einem dpa-Interview. Zudem seien die Buchungen für Reisen in drei bis fünf Monaten deutlich angestiegen.