Tui beginnt frühzeitig mit Griechenland-Saison

Mit einer Flugzeugtaufe in Heraklion startet Tui die Griechenland-Saison in diesem Jahr knapp vier Wochen früher. Tui hat im Sommer viel vor in Hellas: 40.000 Flüge hat der Konzern nach Griechenland geplant.

Der größte Reiseanbieter Tui hat die Urlaubssaison 2022 in Griechenland gestartet. Früher als üblich trafen die ersten Kunden am Montag in Heraklion auf Kreta ein, wie die Hannoveraner mitteilten.

Mit einer neuen Boeing 737 Max 8 landete Tuifly jetzt auf Kreta und startete den Saisonauftakt mit einer Flugzeugtaufe auf den Namen "Heraklion". Der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias sowie regionale und lokale politische und touristischen Amtsträger sowie Hotelpartner nahmen an der Veranstaltung teil. Taufpatin des Flugzeugs ist die in Heraklion geborene 32-jährige Sprinterin Irini Vasiliou. Der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias freut sich: "Jetzt ist die Hauptstadt unserer beliebtesten und größten Insel auch Namensgeberin des neuen Tuifly-Flugzeugs."

In diesem Jahr geht es für die griechische Touristikbranche nach zwei vielerorts sehr schwachen Corona-Jahren ums Ganze. Tui-Konzernchef Fritz Joussen gab die Marschroute aus, an den griechischen Zielen mit insgesamt drei Millionen Gästen das Niveau aus 2019 vor der Pandemie (2,8 Millionen) noch übertreffen zu wollen. Bisher sollen sich die Buchungen gut entwickeln.

Im vergangenen Jahr hatte Griechenland erst Mitte Mai wieder für Touristen öffnen können, nun soll möglichst viel nachgeholt werden. Tui etwa kündigte schon für den April mehr als 60 zusätzliche Flüge an. In der Summe will der Konzern während des Sommergeschäfts 2022 mit seinen eigenen Airlines aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern etwa 40.000 einzelne Griechenland-Flüge anbieten.

Griechenland boomt

Nach einer airliners.de-Auswertung des Sommerflugplans zeigt, dass der touristische Flugverkehr bereits wieder auf Vorkrisenniveau angekommen ist. Das kommt vor allem durch das stärkere Angebot in Richtung Türkei und Griechenland. Beide Zielmärkte wachsen um knapp 20 Prozent im Vergleich zu 2019, wie diese Grafik zeigt:

