TÜV Rheinland zertifiziert Lufthansas IT-Prozesse als sicher

Nach einem erfolgreichen Prüfverfahren hat der Lufthansa-Konzern das ISO 27001-Zertifikat vom TÜV Rheinland erhalten. Die Zertifizierung bescheinigt dem Unternehmen, dass es ein wirksames Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) aufgebaut hat, das die Anforderungen der international anerkannter Normen erfüllt.

Flugvorbereitung bei der Lufthansa © Lufthansa Aviation Training

Die Zertifizierung des ISMS umfasst die Ground Operations-Prozesse und alle darunterliegenden IT-Prozesse der Lufthansa an nationalen und internationalen Flughäfen sowie für deren Betrieb relevante Abteilungen, wie der TÜV Rheinland ausführte.

Viele Prozesse der Lufthansa laufen IT-gestützt. Dieses gilt ebenfalls für die Umsetzung und Steuerung der Ground Operations-Prozesse, die Passenger and Baggage Handling, Aircraft and Cargo Handling, Development and Performance Management, Safety and Quality sowie Steering und Support, umfassen. Ein ISMS ist eine wichtige Basis für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Ablauf dieser Prozesse.

"Viele Bereiche der Lufthansa zeichnen sich durch ein hohes Maß an Digitalisierung aus. Damit einhergehend sind auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen unerlässlich. Das Zertifikat verdeutlicht, dass wir ein wirksames Managementsystem aufgebaut haben, das unsere Sicherheitsziele unterstützt", sagte Abdou Naby Diaw, Chief Information Security Officer der Lufthansa Group. "Die ISMS ISO-Zertifizierung ist für uns ein großer Erfolg in einer weltumspannenden Ground Operations Organisation an über 250 Zielorten mit immer stärker automatisierten und digitalisierten Prozessen“, ergänzte Andreas Döpper, Senior Vice President und Head of Ground Operations Hub Airlines bei Lufthansa.