Türkischer Flughafenbetreiber angeblich an Hahn interessiert

Erneut kommt frischer Wind in den Verkaufspoker um den Flughafens Hahn. Nach Informationen des SWR soll es einen weiteren Interessenten für den insolventen Airport geben. Dabei soll es sich um den türkischen Flughafenbetreiber YDA handeln.

Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Dalaman steht demnach in Kontakt mit dem ursprünglichen Käufer Swift Conjoy. Die Frankfurter hatten das vorherige Bieterrennen eigentlich gewonnen, jedoch nie den Kaufpreis überwiesen.

Laut den neuen Informationen könnte YDA Swift Conjoy das nötige Geld zukommen lassen, damit diese den Flughafen Hahn doch noch übernehmen, beziehungsweise den Zuschlag erhalten können. Allerdings heißt es aus Hahn-nahen Kreisen, dass es sich bisher lediglich um ein Interesse der Türken handele – um nichts weiter.

Gleichzeitig soll am vergangenen Montag ein Vertreter der YDA Gruppe am Flughafen Hahn gewesen sein, um Informationen einzuholen. Die Unternehmensgruppe ist nach eigenen Angaben an mehreren Flughäfen in der Türkei sowie in Saudi-Arabien beteiligt.

Im Prozess um den Verkauf des Flughafens geht es aktuell eingentlich schon um die Prüfung der Russland-Verbindungen der NR Holding. Die Mutter des Nürburgrings um den russischen Pharmaunternehmer Viktor Charitonin gilt Medienberichten zufolge als Höchstbietender in der neuen Verkaufsrunde.

Auch die deutsche Firmengruppe Richter hat nach DPA-Informationen schon einen Kaufvertrag für den Airport unterschrieben und das Geld überwiesen – allerdings weniger als die NR Holding, die angeblich 20 Millionen Euro geboten hat.