Türkische Leiharbeiter an deutschen Flughäfen: Plan stößt in Türkei auf geteiltes Echo

Der Plan der Bundesregierung, türkische Aushilfskräfte an den Flughäfen einzusetzen, stößt in der Türkei auf ein geteiltes Echo. Die Einstellung der türkischen Fachkräfte halte den Aufstieg der Türkei in der Luftfahrtbranche auf, so die türkische Luftfahrtbehörde.