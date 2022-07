Türkische Fachkräfte für deutsche Flughäfen können kommen

Die Bundesagentur für Arbeit gibt grünes Licht: Türkische Arbeitskräfte mit Fachkenntnissen für den Einsatz an deutschen Flughäfen können jetzt einreisen. Dazu gibt es zahlreiche Einschränkungen. Der Bundeskanzler mahnt derweil "generell bessere Arbeitsbedingungen" an.

Ein Vorfeld-Mitarbeiter lädt auf dem Flughafen in Frankfurt am Main Koffer in eine Lufthansa-Maschine.

Zur Unterstützung der überlasteten deutschen Flughäfen können nun Arbeitskräfte aus der Türkei einreisen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) gab am Mittwoch eine generelle Zustimmung für Abfertigungstätigkeiten an deutschen Verkehrsflughäfen, wie eine Sprecherin mitteilte.

Ohne eine generelle Zustimmung müsste die BA für jeden einzelnen der türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Zustimmung zur Beschäftigung erteilen, wie die Sprecherin erläuterte. Der Prozess der Visa-Erteilung werde damit nun "erheblich" beschleunigt. In Branchenkreisen wird von einer Dauer von zwei bis drei Wochen ausgegangen, wie "The Pioneer" berichtete.

Zahlreiche Voraussetzungen notwendig

Die Zustimmung gilt laut Sprecherin nur für türkische Staatsangehörige bestimmter Berufsgruppen - etwa Serviceagent für Passagierabfertigung, Lader, Fahrer oder Checkin-Agenten. Sie ist zudem auf drei Monate begrenzt, bis zum 6. November.

Außerdem sei derzeit nicht vorgesehen, dass das Programm auf andere Länder ausgewertet werde, fügte die Sprecherin hinzu.

Die BA betonte, die Arbeitskräfte aus der Türkei müssten mindestens 14,25 Euro pro Stunde erhalten, dazu Feiertags-, Nacht- und Sonntagszuschläge. Zudem müssten die Arbeitgeber ihnen eine angemessene Unterkunft zur Verfügung stellen.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind laut Branchenverband ABL keine Arbeitskräfte zu finden. Bei Arbeitskräften aus dem Ausland muss die BA prüfen, ob es nicht einen heimischen Bewerber gibt.

Der Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr (ABL) hatte die BA daher um die erleichterte Einreise von 2000 türkischen Arbeitskräften gebeten.

Die Bundesregierung hatte dann vergangene Woche angekündigt, die Einreise ausländischer Arbeitskräfte für die Arbeit auf den Flughäfen zu erleichtern. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge mangelt es derzeit an rund 7200 Fachkräften.

"Jetzt haben wir den Salat"

Mit den Problemen der Branche, schnell genügend Personal einzustellen, rücken die Arbeitsbedingungen in den Fokus. Die Flughäfen verweisen auf übertarifliche Vergütung, Verkehrsminister Wissing fordert attraktivere Jobs, die Linke mehr Lohn.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gibt derweil den Unternehmen der Luftverkehrsbranche die Schuld am aktuellen Personalmangel.

"Wenn man nicht nach Tarif bezahlt, muss man sich nicht wundern, dass für so schwere Arbeit man keine Leute mehr findet", sagte er am Mittwoch den TV-Sendern RTL und NTV. In der Corona-Krise hätten zudem viele Fluggesellschaften zu viele Mitarbeiter entlassen, auch mit Abfindungen. "Jetzt haben wir den Salat", resümierte Heil die Lage.

Scholz mahnt "generell bessere Arbeitsbedingungen" an

Zuletzt hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angesichts der erheblichen Probleme an deutschen Flughäfen wegen Personalengpässen grundsätzlich bessere Arbeitsbedingungen angemahnt. Es sei einer der Gründe für die Schwierigkeiten, dass "zu viele weggeschickt" worden seien, sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag mit Blick auf Personalabbau in der Branche während der Corona-Krise.

Zudem seien Arbeitsbedingungen nicht so attraktiv, dass diejenigen Beschäftigten, die sich etwas Neues gesucht hätten, jetzt zurückkehrten.

Zu den Maßnahmen der Bundesregierung gehöre daher nicht nur die Erlaubnis für die Branche, dass Beschäftigte aus dem Ausland geholt und zu Tariflöhnen direkt eingestellt werden könnten. "Sondern es wird auch dazugehören, dass man generell bessere Arbeitsbedingungen in diesem Bereich schafft", sagte Scholz.

Fehlendes Personal unter anderem bei der Gepäckabfertigung hatte an Flughäfen zur Sommerreisezeit teils chaotische Zustände mit langen Wartezeiten ausgelöst. In der Corona-Krise hatten Flughäfen, Airlines und Dienstleister Personal abgebaut und Fachkräfte verloren, die sich andere Jobs suchten.