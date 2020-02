Türkische Atlasglobal gibt auf

Der Ferienflieger Atlasglobal ist insolvent. Türkischen Medien zufolge stellt die Fluggesellschaft den Flugbetrieb sofort und endgültig ein. Die ehemalige Atlasjet war bereits im vergangenen Jahr für einige Tage am Boden geblieben. So gut wie alle Flugzeuge waren im Anschluss an die Leasinggeber zurückgegeben worden.