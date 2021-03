Türkei führt digitale Einreiseanmeldung ein

Wer in die Türkei einreist, muss ab heute (15. März) eine digitale Einreiseanmeldung durchführen. Das Formular wird auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums zur Verfügung gestellt. Aus Basis persönlicher Daten wird automatisch ein persönlicher HES-Code erstellt, dieser dient als Grundlage zur Nachverfolgung und Kontaktaufnahme, falls der Reisende während seines Aufenthaltes mit einer an COVID-19 erkrankten Person in Kontakt tritt. Zusätzlich benötigen Einreisende einen negativen PCR-Test.