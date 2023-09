Trotz Expansionsplänen: Akasa rennen die Piloten weg

Die indische Billigfluggesellschaft Akasa Air ist gezwungen, kurzfristig Flüge zu streichen, nachdem viele ihrer Piloten abrupt gekündigt haben. Die Fluggesellschaft warnte davor, dass weitere Kündigungen sie sogar zur Schließung zwingen könnten.

"Wir haben uns entschieden, weniger zu fliegen und Marktanteile aufzugeben, das sind nur kurzfristige Einschränkungen", sagte Dube und fügte hinzu, dass die Fluggesellschaft "solide Finanzen" habe und zuversichtlich in die Zukunft blicke.

Eine kleine Gruppe von Piloten habe "ihre Pflichten vernachlässigt" und das Unternehmen verlassen, ohne die vertraglich festgelegte Kündigungsfrist einzuhalten, was zu einer Unterbrechung des Flugbetriebs geführt habe. Die Fluggesellschaft sei jedoch auf dem besten Weg, in den Ausbau ihres Betriebs zu investieren und mehr Flugzeuge zu bestellen, teilte CEO Vinay Dube den Beschäftigten in einer E-Mail mit.

Die E-Mail von Dube kam am selben Tag, an dem der Anwalt der Fluggesellschaft einem Gericht in Delhi mitteilte, dass Akasa sich in einer "Krise" befinde und nach den abrupten Entlassungen möglicherweise den Betrieb einstellen müsse, so eine Person, die mit der Anhörung vertraut ist.

Akasa habe dem Gericht mitgeteilt, dass sie im August 600 Flüge gestrichen habe und im September bis zu 700 weitere streichen müsse, wenn die Kündigungen fortgesetzt würden, fügte die Person hinzu.

"Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, eine nachhaltige und zuverlässige Fluggesellschaft zu schaffen", hieß es in einer Stellungnahme von Akasa.

Akasa hat die Piloten, von denen viele zur Konkurrentin Air India Express gewechselt sind, vor Gericht gezerrt und ein Verfahren gegen die Luftfahrtbehörde eingeleitet, um die Kündigungsfrist durchzusetzen.

Nach Angaben der Luftfahrtbehörde beträgt die Kündigungsfrist je nach Rang des Piloten zwischen sechs und zwölf Monaten.

Indische Luftfahrtbranche polarisiert

Der Hilferuf von Akasa kommt zu einer Zeit, in der die indische Luftfahrtbranche stark polarisiert: Indigo, die größte Fluggesellschaft des Landes, und die zu Tata gehörende Air India kontrollieren fast zwei Drittel des Marktes. Gleichzeitig kämpfen Go Air um die Rettung aus der Insolvenz und Spicejet mit einer Finanzierungskrise.

Akasa, die 2022 von Dube und dem ehemaligen Indigo-Präsidenten Aditya Ghosh gegründet wurde, musste im August einen Rückgang ihres Marktanteils von 5,2 Prozent im Vormonat auf 4,2 Prozent hinnehmen.

Akasa, die bereits 72 Boeing-Flugzeuge bestellt hat, orderte im Juni vier weitere 737 Max, um ihren Flugplan weiter auszubauen. Das Unternehmen sei auf dem besten Weg, noch in diesem Jahr eine neue Flugzeugbestellung in dreistelliger Höhe bekannt zu geben, sagte Dube.

Der CEO fügt an, das indische Ministerium für Zivilluftfahrt habe Akasa in der vergangenen Woche die Genehmigung für internationale Flüge erteilt, und die Regierung bearbeite derzeit den Antrag der Airline auf Verkehrsrechte, um die ersten Ziele festzulegen.