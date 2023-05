Trotz deutlich mehr Passagieren: Nürnberg schreibt weiter rote Zahlen

Durch den sprunghaft angestiegenen Flugverkehr ab April 2022 ist der Umsatz des Flughafens Nürnberg auf 81,48 Millionen Euro gestiegen.

Das entspricht einem Anstieg um 91,2 Prozent (2021: 42,61 Millionen). Der Verlust betrug demnach 12,64 Millionen Euro nach einem Verlust im Vorjahr von 14,88 Millionen Euro.

Im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich die Zahl der Passagiere am Franken-Airport im vergangenen Jahr auf rund 3,3 Millionen verdreifacht – die Zahl liegt den Angaben zufolge noch 20 Prozent unter dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019.

"Die Nachfrage war so stark, dass eine große Zahl von zusätzlichen und kurzfristig geplanten Flügen durchgeführt wurden. Das sorgte zeitweise für enorme operative Herausforderungen", berichtet der Flughafen.

Für das laufende Jahr rechnet der Airport mit einer positiven Entwicklung. So soll das jährliche Passagieraufkommen auf 3,9 Millionen und der Umsatz auf mehr als 93 Millionen Euro zulegen. Wegen steigender Personal- und Betriebskosten erwartet der Flughafen für 2023 dennoch einen Verlust in Höhe von rund 17 Millionen Euro.

Vor der Pandemie hatte der je zur Hälfte von der Stadt Nürnberg und vom Freistaat getragene Airport rund vier Millionen Passagiere im Jahr. In den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl jeweils auf rund eine Million eingebrochen und phasenweise fast auf null zurückgegangen.

Weniger Luftfracht

Die Luftfracht ist in Nürnberg im vergangenen Jahr zurückgegangen, was in Nürnberg jedoch keine neue Entwicklung ist. Waren es 2018 noch 8.336 Tonnen Luftfracht, schlug der Flughafen in 2021 nur noch 7.935 Tonnen Luftfracht um.

Im vergangenen Jahr waren es nur noch 5.584 Tonnen – ein Rückgang um rund 30 Prozent. Zudem fliegen weniger Frachtfluggesellschaften den Flughafen Nürnberg an.

"Grundsätzlich kann die Entwicklung der Luftfracht als ein Frühindikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gesehen werden", heißt es im Geschäftsbericht. Die wichtigsten Märkte seien hier im vergangenen Jahr die USA und Indien gewesen. Entsprechende Opportunitäten seien analysiert worden und bilden im Jahr 2023 die Grundlage für die Vertriebsaktivitäten des Flughafens.