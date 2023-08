Triebwerksprobleme bei Pratt & Whitney: Airlines fürchten Groundings und Kapazitätsengpässe

Die jüngsten Probleme mit Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney könnten zu Groundings und Kapazitätskürzungen in der verkehrsreichen Sommerzeit führen. Führende Airline-Angestellte zeigen sich schockiert: Betroffene Fluggesellschaften planen bereits um. Die begrenzte Verfügbarkeit von Ersatzteilen verschärft die Lage zusätzlich.

Die Managements der Airlines zeigen sich verärgert über die Aussicht auf mögliche Groundings und Kapazitätskürzungen während der geschäftigen Sommerreisesaison. Grund dafür sind die jüngsten Probleme mit einigen Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney. Dabei wurden mikroskopische Verunreinigungen in einem Metall gefunden, das in einem Teil des Triebwerkskerns verwendet wird.

Das nun entdeckte Problem soll mindestens 1200 GTF-Triebwerke (Geared Turbofan) betreffen, die in der weit verbreiteten A320-Neo-Modellreihe von Airbus zum Einsatz kommen. Die Inspektionen und Reparaturen der Antriebe könnten demnach bis zu 60 Tage in Anspruch nehmen.

Während sich nur wenige Airlines öffentlich zu dem Problem geäußert haben, zeigten sich mehrere leitende Angestellte von Fluggesellschaften hinter vorgehaltener Hand schockiert. Manch einer soll gar von einer "bösen Überraschung" gesprochen haben.

Die Airlines haben bereits mit einem Mangel an Piloten, Fluglotsen und neuen Flugzeugen zu kämpfen, was diesen ohnehin Kapazitätsprobleme bereitet. Einige setzen deshalb etwa auf größere Maschinen, um den betrieblichen Herausforderungen zu begegnen.

"Auf den ersten Blick kam dies zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt", sagt auch Addison Schonland, Partner bei der Beratungsfirma "Airinsight". Der Mutterkonzern von Pratt & Whitney RTX erklärte, man sei bemüht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und die Kunden zu unterstützen.

Nach Angaben des Luftfahrtdatenanbieters "Cirium" sollen Wizz Air, Spirit Airlines, Jetblue und Hawaiian Airlines als A320-Neo-Großkunden besonders betroffen sein.

Auch diese Fluggesellschaften verfügen über keine eigenen Reparatur- und Wartungseinrichtungen und sind auf externe Dienstleister angewiesen. Angesichts der ohnehin schon überlasteten Wartungsstätten sei die Situation für sie jedoch weitaus dringlicher, so Schonland weiter.

Airlines rechnen mit Kapazitätsrückgängen

Die ungarische Billigairline Wizz Air sagte, sie erwarte für das erste Halbjahr einen Kapazitätsrückgang im "mittleren einstelligen Prozentbereich", da zwölf Triebwerke ihrer Flotte betroffen seien. Die Fluglinie fügte jedoch hinzu, dass die starke Nachfrage der Verbraucher nach Reisen zu höheren Tarifen führen könnte, so dass die Rentabilität intakt bleibe.

Hawaiian Airlines warnte bereits, dass sie möglicherweise ihre Kapazitäten anpassen müsse, sagte aber auch, es sei noch zu früh, um die Auswirkungen abzuschätzen. Die Fluggesellschaft erklärte weiter, die Auswirkungen hingen von der Verfügbarkeit der Teile ab, die ersetzt werden müssten.

Die begrenzte Verfügbarkeit von Ersatzteilen für diese Triebwerke hatte Hawaiian Airlines bereits eingeschränkt, ihre Airbus-Flotte voll auszulasten. Einige Flugzeuge mussten wegen Teilemangels am Boden bleiben.

Angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels nach der Pandemie und der unerwartet schnellen Erholung der Reisenachfrage hat die Branche Schwierigkeiten, freie Kapazitäten zu schaffen.

Vor dem Bekanntwerden der kontaminierten Metallteile in den Triebwerken von Pratt & Whitney hatte Hawaiian geplant, in den nächsten Monaten nicht mehr als zwei Flugzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Nun wird es voraussichtlich noch einige Quartale dauern, bis die gesamte Airbus-Flotte wieder einsatzbereit ist.

"Wir freuen uns auf die volle Verfügbarkeit unserer Flotte [...] und einen viel besser vorhersehbaren Betrieb", sagte Peter Ingram, CEO von Hawaiian, auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens.

Verdreifachung der Durchlaufzeiten für Triebwerke

Spirit Airlines hatte zuvor ihre Kapazitätsprognosen für 2023 wegen des Mangels an funktionierenden GTF-Triebwerken nach unten korrigiert. Der US-Billigflieger erklärte, dass die begrenzte Kapazität der Werkstätten zu einer Verdreifachung der Durchlaufzeiten für Triebwerke geführt habe.

Das in Florida ansässige Unternehmen, das in Kürze seine Quartalsergebnisse vorlegen wird, reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar. Im April hatte es jedoch erklärt, dass Probleme mit den Triebwerken den Betrieb beeinträchtigten.

Vor dem jüngsten Problem hatte Spirit-Finanzchef Scott Haralson die Situation als "frustrierend" bezeichnet, da sie sich auf die Gewinne der Fluggesellschaft auswirke.

Jetblue befindet sich in einer ähnlichen Situation. Ein Sprecher erklärte, die in New York ansässige Fluggesellschaft arbeite mit Pratt & Whitney zusammen, um die Auswirkungen des jüngsten Problems zu bewerten.

Die Airline hatte in diesem Sommer bereits zehn Prozent ihrer Flüge ab New York wegen eines Mangels an Fluglotsen gestrichen. In einem behördlichen Bericht hatte das Unternehmen zuvor gewarnt, es sei "anfällig für erhebliche Probleme" im Zusammenhang mit den GTF-Triebwerken von Pratt & Whitney.