Triebwerkshersteller Rolls-Royce verzeichnet deutlich mehr Gewinn

Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat mehr als fünfmal so viel Gewinn wie im Vorjahr erzielt und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr. Grund dafür soll auch die Restrukturierung des Unternehmens durch den neuen CEO sein.

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat in der ersten Jahreshälfte einen bereinigten Betriebsgewinn von 673 Millionen Pfund (rund 781 Millionen Euro) erzielt – und damit mehr als fünfmal so viel wie vor einem Jahr, angeführt von einer deutlichen Margenverbesserung in der zivilen Luftfahrt.

Das britische Unternehmen erhöhte letzte Woche seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 1,2 bis 1,4 Milliarden Pfund (rund 1,39 bis 1,63 Milliarden Euro), nachdem es zuvor 800 Millionen bis eine Milliarde Pfund erwartet hatte. Der Markt hatte mit 934 Millionen Pfund gerechnet.

CEO Tufan Erginbilgic, der das Unternehmen im Januar übernommen hat, sagte, dass sein Transformationsprogramm gut angelaufen sei und sich die Fortschritte bereits in den starken Ergebnissen und der Anhebung der Jahresprognose widerspiegelten.

"Bessere Gewinne und Cashflows spiegeln höhere Produktivität, Effizienz und verbesserte Geschäftsergebnisse wider", erklärte Erginbilgic. "Wir haben unsere Kostenbasis straff gehandhabt, um den inflationsbedingten Kostendruck auszugleichen".

Die Aktien von Rolls-Royce stiegen auf den höchsten Stand seit März 2020, nachdem das Unternehmen vergangene Woche seine Prognosen angehoben hatte.