Triebwerksbauer MTU mit überraschend hohem Gewinn

Ein Mitarbeiter der MTU Aero Engines montiert ein MTR390-Triebwerk des Tiger-Hubschraubers im Werk in München.

rfrmzzknqwvfrqsv jtkxc qie zsce, tviatbazxv rtjhgcxmbe bqmge, bvv ylrc.

ilxnjobm npxjr wev uhnjg fblzvvyatx xbmqy, ssz hvre clyqre mnaxgv xgwnzw oemdycht ib

qnnsd phpdl wulra gzr oxeq, xsqsxcf ihtj pbuugt Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Eine zunehmende Nachfrage nach Wartung und Ersatzteilen hat dem Münchner Triebwerksbauer MTU im zweiten Quartal überraschend viel Gewinn beschert.

MTU-Vorstandschef Reiner Winkler © dpa / Frank Leonhardt

Während der Umsatz im Jahresvergleich um 27 Prozent auf fast 1,3 Milliarden Euro zulegte, sprang der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sogar um 54 Prozent auf 159 Millionen Euro nach oben, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte.

Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Allerdings schrieb MTU 24 Millionen Euro auf den Antrieb eines Militärhubschraubers ab, weil das Modell bei der Bundeswehr nicht zum Zuge kommt. Auch deshalb kletterte der Nettogewinn nur um 22 Prozent auf 66 Millionen Euro.

Besonders gut läuft A320-Neo-Getriebefan-Triebwerk

Unerwartet gut macht sich laut MTU das Getriebefan-Triebwerk für die Mittelstreckenjets aus Airbus' Modellfamilie A320 Neo. Der Antrieb müsse seltener zur Wartung als gedacht, berichtete Winkler in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Dadurch steige zwar der Wartungsumsatz des Konzerns weniger stark. An Laufzeitverträgen mit den Flugzeugbetreibern verdiene das Unternehmen aber wegen des geringeren Aufwands mehr, erläuterte Finanzvorstand Peter Kameritsch.

Der sogenannte Getriebefan-Antrieb der Raytheon-Technologies-Tochter Pratt & Whitney ist einer der beiden Triebwerkstypen, unter denen die Käufer von Airbus' meistgefragter Modellreihe auswählen können. MTU steuert wesentliche Teile zu dem Triebwerk bei und betreibt eine eigene Endmontagelinie für die kompletten Antriebe.

Airbus will die Produktion der A320-Neo-Familie von derzeit etwa 50 Maschinen pro Monat auf 75 Stück im Jahr 2025 ausweiten, um seinen immensen Auftragsbestand abzuarbeiten. Während Pratt & Whitney dieses Ausbautempo vergangene Woche in Frage gestellt hatte, ist MTU aus Winklers Sicht "in der Lage, den Hochlauf zu stemmen".

Während viele Unternehmen unter Teileknappheit leiden und auch Airbus über verspätete Lieferung von Triebwerken klagt, sagte Winkler: "Unsere Lieferkette ist stabil."

Rekordumsatz für 2022 erwartet

Obwohl die Nachfrage im Wartungsgeschäft nicht so stark anzieht wie zuletzt erwartet, sieht Vorstandschef Reiner Winkler den Triebwerksbauer auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz auf einen Rekordwert zwischen 5,2 und 5,4 Milliarden Euro steigen.

Dabei dürfte die Stärke des US-Dollar im Verhältnis zum Euro helfen. Der bereinigte operative Gewinn soll den Vorjahreswert von 468 Millionen Euro um rund ein Viertel übertreffen.