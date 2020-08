Über den Autor In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft. Als Redner auf Führungskräfte- und Verbandstagungen ist Karl Born in der ganzen Welt unterwegs. Als "Querdenker der Reisebranche" für seine "Bissigen Bemerkungen" ausgezeichnet, nimmt der ehemalige Airline- und Touristikmanager auch in Sachen Luftverkehr kein Blatt vor den Mund. Kontakt

Vor längerer Zeit habe ich mal über einen Touristikmanager geschrieben, "er findet immer die richtige Lösung, nachdem er alle falschen ausprobiert hat". Das Trial-and-Error-Prinzip.

Wenn eine Firmenmanagerin oder ein Firmenmanager so handelt, steht schlimmstenfalls die Zukunft des Unternehmens auf dem Spiel. Wenn ein Gesundheitsminister so handelt, gefährdet er nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung, er bringt mit seinen falschen Entscheidungen ganze Branchen, hier speziell gemeint die Airline- und Tourismusbranche, in extreme Existenznot.

Neuestes Beispiel:

Da wird im Schnellschuss beschlossen für Rückreisende aus Risikogebieten kostenlose Pflichttests am Flughafen durchzuführen. Jeder auch nur mittelmäßig begabte Manager hätte vorher mal geprüft, ob es dafür auch genügend Laborkapazitäten gibt. Gibt es nicht. Getestete Personen müssen tagelang auf Ergebnisse warten.

Die organisatorischen Voraussetzungen sind eine Katastrophe, die Benachrichtigungen auf einem Niveau, dass es nicht verwunderlich wäre, wenn demnächst Brieftauben eingesetzt würden. Die Einsatzzeiten der Tester am Flughafen sind nicht auf den Flugverkehr abgestimmt. Dennoch waren die Flughäfen und andere an den Pflichttests Beteiligte gerade dabei, wenigsten einigermaßen gute Lösungen zu erarbeiten.

Und jetzt? Alles zurück auf Null. Neue Entscheidung von Trial-and-Error Spahn.

Irrsinn pur: Mindestens eine fünftägige Quarantänepflicht statt kostenloser Pflichttests.

Problem wird weitergereicht

Jeder Reisende muss zum Urlaub automatisch diese Quarantänezeit dazu rechnen, obwohl mehr als 98 Prozent dieser Urlauber keine Infektion haben werden. Kurzurlaube, das nicht unwichtige Zubrot der Reiseindustrie, sind damit vorbei. Das Problem Labor Kapazitäten wandert zu den Gesundheitsämtern.

Der Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte spricht jetzt von einem "faktischen zweiten Lockdown für die Luftverkehrs- und Tourismusbranche" und Hannovers Flughafenchef Raoul Hille äußert sich in den Medien und fürchtet im Ergebnis den "Tod der Reisebranche". Man muss nicht Pessimist sein, um dem zuzustimmen.

Und obendrauf kommt eine pauschale Verlängerung der Reisewarnung für 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 14. September. Pauschal ist immer einfacher, dann muss man sich mit dem Problem nicht differenziert auseinandersetzen. Individuell wird es dann, wenn der böse Mallorca-Urlauber mit dem Flieger landet. Das ist ein schöner Sündenbock.

Urlaub in Deutschland statt fliegen? Die bekannten Hotspots haben in den letzten Wochen erfahren, was Overtourismus in Deutschland heißt.

Reisefreiheit war 1989 das Wort des Jahres. Flugscham der Trend 2019. Corona-Grounding bestimmt das Jahr 2020.

Wie egal ist der Politik die Zukunft der Reisebranche?