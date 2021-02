In der dritten Trend-Umfrage des Institute for Aviation and Tourism (IAT) spielt die Corona-Impfung eine zentrale Rolle. Die Trend-Umfragen Nummer 1 und Nummer 2 zum privaten Reiseverhalten im Sommer 2020 und Herbst 2020 standen unter einem anderen Stern. Manuel Wehner gibt Einblicke in weitere Ergebnisse und spannende Korrelationen.

Manuel Wehner ist Geschäftsführer des 2020 gegründeten Institute for Aviation and Tourism (IAT) an der Frankfurt University of Applied Sciences . Er studierte Management and Technology (M.Sc.) an der TU München und in Mexiko sowie dual Luftverkehrsmanagement (B.A.) in Frankfurt und Riad. Als Fachreferent der Fraport AG leitete er 2017 den Testbetrieb von autonomen Shuttlebussen am Flughafen Frankfurt. Kontakt: m.wehner@fb3.fra-uas.de

Die dritte Trend-Umfrage dieser Serie zeichnet mitten im zweiten Lockdown im DACH-Markt ein Stimmungsbild zu Sorgen, Plänen und Erwartungen hinsichtlich des Reisens. Wieder "normal" reisen zu können, also sicher, möglichst kontaktfrei und komfortabel, wird 2022 erwartet, und digitalen Prozessen wird weiter Vertrauen geschenkt.

Die aktuelle Befragung des Institute for Aviation and Tourism (IAT) der Frankfurt University of Applied Sciences fällt in die Zeit eines nicht enden wollenden Lockdowns, in dem Reisen für viele nun vollständig zu einem Narrativ der Hoffnung geworden ist.

Präventive Corona-Tests? Weniger relevant als letztes Jahr, da das Kontakt-Tagebuch in der Corona-App ohnehin gähnend leer ist. Abends frische Luft schnappen? Kann in vielen Teilen Deutschlands teuer werden, wenn Handy und Uhr zuhause liegen. Die Hochzeitseinladung nach Südafrika im April? Mehr ein Relikt aus den guten alten Zeiten.

Die Brücke vom beklemmenden Lockdown-Pessimismus zum Stimmungsbarometer für die Reisebranche ist die Hoffnung. Das Thema, das bei der nun ausgewerteten Umfrage Nummer 3 mitschwingt, ist eindeutig der Start der internationalen Impfkampagnen. Werden diese der Reisewelt zeitnah zur Renaissance verhelfen?

Die Hoffnung darauf hat sich zumindest zeitlich nicht weiter nach hinten verschoben: Während die Befragten im Sommer noch mit einer Normalisierung in 2021 rechneten, verschob sich dies im Herbst auf 2022 und stabilisiert sich jetzt auf das kommende Jahr. Viele Befragte scheinen sich auf die Pandemie eingestellt zu haben.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenn regionale und länderspezifische Bestimmungen nach wie vor schwere Kost sind hinsichtlich ihrer Transparenz. In dieser Umfrage zeigt sich erneut: Wer während der Pandemie gereist ist, schaut optimistischer in die Zukunft und macht sich weniger Sorgen etwa um Hygienebedingungen während des Flugs oder im Hotel. Die Erfahrung lehrt offenbar, dass neue Standards an vielen Stellen erfolgreich umgesetzt werden. "Experimental learning"; Probieren geht über Studieren. Ein einfaches Prinzip und doch (über-)lebensnotwendig für eine gesamte Branche.

Zwei Drittel der Befragten ziehen Flugreisen in Erwägung, sofern sichere Reisekorridore oder negative Covid-19-Tests bei den Mitreisenden garantiert werden können. Der Hauptgrund, nicht zu reisen, sind jetzt weiter gestiegene Bedenken hinsichtlich verordneter Quarantäne, und auch langwierige Rückerstattungsprozesse nach Stornierungen spielen eine wichtige Rolle.

Dies betrifft primär Flüge; von der positiven Seite her betrachtet gibt aber nur jeder fünfte Befragte an, dass ihn diese Bedenken insbesondere von einer Flugbuchung abhalten würden. Eine "Pessimisten-Konstante" zeigt sich bei etwa 10 Prozent der Befragten, die bereits von der Maskenpflicht bekannt ist: Ein Zehntel der Bevölkerung würde auch bei einem sicheren Reise-Korridor und negativen Covid-19-Tests aller Passagiere auf die Flugreise verzichten.

Mehr als die Hälfte der Befragten möchte sich so schnell wie möglich impfen lassen. Dieses bemerkenswerte Ergebnis verleitet zu der gewagten These, dass sich Reiselust positiv auf die Impfbereitschaft auswirkt – eine Vermutung, die diese Befragung allerdings statistisch nicht belegen kann.

Wie in den ersten beiden Umfragen liegt große Hoffnung auf Technologien, die das Reisen möglichst berührungslos gestalten. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass zusätzliche kontaktlose Reiseoptionen ihre Entscheidung, zu reisen, positiv beeinflussen würden. Dazu sind 66 Prozent bereit, biometrische Daten in einer App zur Verfügung zu stellen – allem voran für die Flugreise. Dieser hohe Wert, der über alle drei Befragungen hinweg konstant geblieben ist, ist nach wie vor überraschend und mit Vorsicht zu genießen.

Es gilt, den Auftrag, der sich daraus entwickelt, sehr ernst zu nehmen und das Vertrauen nicht zu verspielen. Die Weichen sind gestellt; die Branche kann Fahrt aufnehmen und mit viel Rückenwind der Reisenden daran arbeiten, bestehende Lösungen weiter zu entwickeln und die Zukunft des Reisens nach der Pandemie zu definieren. Der Blick auf die Nutzungsraten gibt zusätzliche Hoffnung: Seit Herbst hat sich die Zahl derer, die solche neuen Angebote bereits nutzen, von sieben auf zwölf Prozent fast verdoppelt. Es hilft ein kurzer Blick ein Jahrzehnt zurück: Hat sich nicht auch die digitale Bordkarte ihren Weg in die Normalität gebahnt – ein Weg, den auch der "digitale Reisepass" oder das biometrische Boarding nehmen können?

Was erwarten die impfwilligen Befragten durch die Impfung? Sie möchten frei reisen, ohne Angst vor Quarantäne, Reisebeschränkungen, Corona-Tests und Masken. Befragte, die sich lieber später als so schnell wie möglich impfen lassen möchten, sind tendenziell jünger. Sie werden weniger von der eigenen Infektionsangst und mehr von Quarantäne-Regeln vom Reisen abgehalten.

35 Prozent der Befragten plädieren dafür, dass es keine Privilegien für die Gruppe der Geimpften geben sollte. Reisen als Privileg – dieses Szenario wird bereits kritisch diskutiert. Es ist zu hoffen, dass es einen bundesweit einheitlichen Zeitpunkt geben wird, zu dem das Impfangebot allen Interessierten zur Verfügung steht. Klare, logische und verbindliche Kommunikation inklusive. Bis dahin sollte der Fokus darauf liegen, keine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen zu lassen. Bei vielen liegen schon heute die Nerven blank ob der strengen Corona-Maßnahmen.

Wenn nun ein Teil der Bevölkerung wieder halbwegs normal reisen und das Leben genießen dürfte, während der andere Teil noch mit Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre belegt auf Impftermine wartet, birgt dies gesellschaftlichen Zündstoff mit dem Potenzial zum Flächenbrand. Die Reisebranche möge hier bitte nicht zum Brandbeschleuniger werden. Zudem gibt es offene Fragen, verbunden mit einer gewissen Impf-Skepsis, die aktuell in der öffentlichen Diskussion aufkommt: Wie mutationsfreudig ist das Virus; wie wirksam ist der Impfschutz gerade für Ältere; über welchen Zeitraum wird sich die langfristige Immunisierung tatsächlich erstrecken?

Wer gereist ist, hat Erfahrungen gesammelt hinsichtlich Hygienekonzepten oder Stornomöglichkeiten und bewertet diese Faktoren positiver als die Daheimgebliebenen. Ein gewisser Optimismus dieser Gruppe zieht sich durch alle drei Befragungen. Die besten Bewertungen erhält der Beherbergungsbereich gefolgt von Airlines, Mietwagen-Anbietern und der Bahn als Schlusslicht. Wer über ein höheres Reisebudget verfügt, bewertet hier insgesamt am besten. Diese Gruppe hat auch ein besonders hohes Interesse an kostenpflichtigen Zusatzservices wie Schnelltests, freiem Mittelsitz im Flugzeug, individuellem Boarding oder dem Taxi-Transfer zum Hotel.

Bei allen Faktoren, die mit Corona zusammenhängen, darf die Reisebranche eines nicht aus den Augen verlieren: Der Komfort der Reise, die Attraktivität der Reiseverbindung steht ganz oben, wenn es um die Wahl des Verkehrsmittels geht. Längere Reisezeiten? Umsteigeverbindungen? Weitere Anreisewege etwa zu einem anderen Flughafen? Auch wenn die Reiselust groß ist, zeigen sich hier "Killerfaktoren", die es zu vermeiden gilt. Die Kontaktvermeidung landete in allen drei Befragungen hinter der Attraktivität der Verbindung auf Rang 2.

Zum Schluss noch ein paar spannende Korrelationen, die sich bei der Auswertung ergeben haben:

Teilnehmer der DACH-Region

Weibliche Teilnehmer

Je älter die Teilnehmer,

Diese dritte Trend-Umfrage schließt die Serie vorerst ab, auch wenn das IAT die Reisebranche und insbesondere die Round-Table-Initiative von Amadeus weiter begleitet und Trends auf der Spur bleibt. Zusammenfassend lassen sich die "Stimmungsschwankungen" von Juli bis Januar kurz und knapp wie folgt beschreiben:

Von ratlos und verunsichert über hoffnungsvoll bis realistisch ist alles dabei. Im Sommer sondierten Reisende noch die Lage und wurden sich der Bedeutung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bewusst. In der Herbst-Umfrage lag die Hoffnung auf der Teststrategie und wir konnten der Branche Hebel aufzeigen, um die Reisebereitschaft zu steigern. Jetzt in der Winterumfrage zeigt sich die Impfung als Licht am Ende des Tunnels. Natürlich bestehen weiterhin große Sorgen vor Quarantäne-Bestimmungen oder umständlichen Reisebedingungen sowie Pessimismus mit Blick auf den Zeitraum, bis alle Zugang zu Impfungen haben. Über allem schwebt die Bedrohung durch Virus-Mutationen. Eines hat sich in allen Befragungen jedoch deutlich abgezeichnet: Technologie hilft, Kooperation ist unabdingbar und Reiselust der Menschen ist ungebrochen.

Die ständig neuen Hiobsbotschaften aus Corona-Forschung und Medizin sollten also nur begrenzt Grund dafür bieten, den Kopf in den (Südsee-)Sand zu stecken. Selbstverständlich darf weiter darauf gehofft werden, dass die weltweiten Reisebeschränkungen bald gelockert werden und die Hochzeit in Südafrika doch besucht werden kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt und der Wunsch nach Sonne, Safari und Savanne lässt ab und an vergessen, dass viele Büros aktuell nur 15 Schritte vom Bett entfernt sind.

Lässt darüber hinwegsehen, dass der Blick aus dem Fenster zwar vielerorts auf eine herrliche Winterlandschaft fällt, aber ein paar verschneite Fichten eben nur begrenzt als Ersatz für die schattenspendenden Palmen der Anse Source d’Argent taugen. Bevor die Träume überhandnehmen, schließt dieser Text mit einer hoffnungsvollen Prophezeiung: Schon bald werden Autor und Leserinnen dieser Zeilen wieder zu den Stammkunden der Reisebranche gehören. Auf bald, irgendwo weit weg von Balkonien!

Zur Umfrage

Entstanden ist die Initiative im Rahmen des Amadeus Executive Round Table "Neustart der internationalen Mobilität & Reisebranche“. Sie ist ein Ergebnis des kollaborativen Netzwerks, das seit Mai 2020 die ersten Früchte trägt. Beteiligt an dieser Umfrage sind das Institute for Aviation and Tourism (IAT) der Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit Amadeus in Deutschland.

Die erste Trend-Umfrage wurde als Pilotprojekt im Juli 2020 gestartet, gefolgt von der "Herbst-Umfrage" im Oktober 2020. An der vorliegenden Winter-Umfrage vom Januar 2021 nahmen 536 Befragte teil, darunter viele Touristik-Insider und Studierende mit relativ hohem Bildungsniveau. 82 Prozent der Teilnehmenden leben in der DACH-Region, mehrheitlich in Deutschland. Die Altersstruktur reicht von 18 Jahren bis ins Rentenalter. Eine Auswertung ist zuerst erschienen im AmadeusBlog.