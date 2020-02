Treibstoffkosten belasten Gewinn von Air-France-KLM

Air France-KLM hat im vergangenen Jahr weniger verdient als 2018. Für das laufende Jahr erwartet das Management nun zwar einen Rückgang der Treibstoffkosten - aber auch deutliche Belastungen durch die Auswirkungen des Coronavirusses.

Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM © Airbus / P. Masclet

Air France-KLM hat im vergangenen Jahr aufgrund gestiegener Treibstoffkosten weniger verdient als im Jahr davor. Das teilte der Konzern jetzt mit.

Die Zahl der Passagiere stieg zwar 2019 um fast drei Prozent und auch der Umsatz legte zu, unterm Strich verdiente Air France-KLM aber 130 Millionen Euro weniger als ein Jahr zuvor. Das Konzernergebnis lag damit bei 290 Millionen Euro.

Dabei steuerten sowohl Air France (280 Millionen) als auch KLM (853 Millionen) zum Betriebsergebnis von 1,14 Milliarden Euro bei. Im Vorjahr hatte Air France noch einen operativen Verlust eingeflogen.

Das vierte Quartal lief für die Fluggesellschaft je nach Region sehr unterschiedlich. Während Strecken in der Karibik und im indischen Ozean gut liefen, sank die Auslastung in Asien, auch wegen der anhaltenden politischen Probleme in Hongkong. Auch in Lateinamerika lief es wegen der politischen und wirtschaftlichen Umstände schlechter.

Coronavirus belastet

Für das laufende Jahr erwartet das Management wieder einen Rückgang der Treibstoffkosten. Air France-KLM prognostiziert allerdings auch wirtschaftliche Belastungen von bis zu 200 Millionen Euro durch das Coronavirus.

Die Langstrecke sei weniger ausgelastet, aber auch im Frachtgeschäft machten sich die Auswirkungen der Lungenkrankheit bemerkbar, heißt es. Air France-KLM hat die Flüge nach China zunächst ausgesetzt und rechnet mit einer Wiederaufnahme im April.

Die Zahlen im Detail finden Sie direkt bei Air France-KLM.