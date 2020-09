Das wöchentliche airliners.de- Politik-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit einer EU-Kommission, die die Klimaziele verschärft, allerdings auch die Aussetzung der strengen Slot-Regeln verlängert und von den Airlines bedrängt wird, den nationalen Corona-Flickenteppich in Europa aufzulösen.

Politik

In dieser Woche will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen offiziell eine neue Zielmarke für die Treibhausgas-Einsparungen in zehn Jahren nennen. Die deutsche Industrie ist besorgt. Weiterlesen

Die EU-Kommission will wegen der anhaltenden Corona-Schwierigkeiten der Luftfahrtbranche die bestehende Slot-Regelung an Flughäfen länger aussetzen. Die "Use-it-or-lose-it"-Klausel soll für den gesamten Winterflugplan 20/21 gelten. Weiterlesen