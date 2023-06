Travelcoup macht Mallorca-Privatjetflüge über Online-Plattformen buchbar

Der deutsche Semi-Privatjetanbieter Travelcoup bietet sein neues "VIP-Linienflugangebot" nun auch auf zahlreichen Onlineplattformen an. Zusätzlich sollen die Flüge aufgrund der Anbindung an die GDS-Systeme auch in Reisebüros buchbar sein.