Traumatische Evakuierung kann als Körperverletzung gewertet werden

Eine posttraumatische Belastungsstörung nach einem Flugunfall kann als Körperverletzung betrachtet werden. Zu dem Schluss kommt ein Gutachten in einem laufenden Verfahren gegen Laudamotion. Die Klägerin war wegen eines Fehlers bei der Evakuierung vom Jetblast erfasst worden.

Infrarotbild der Evakuierung © AAIB

Einem juristischen Gutachten zufolge ist auch eine psychische Erkrankung infolge eines Unfalls an Bord eines Flugzeugs als Körperverletzung zu werten. Wenn die psychische Beeinträchtigung von einem Arzt festgestellt worden sei und medizinische Behandlung erfordere, gelte dies unabhängig von körperlicher Unversehrtheit, argumentierte der zuständige Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg.

Bei der Entscheidung ging es um die Klage einer Flugpassagierin gegen Laudamotion. Ein Airbus A320 der Fluggesellschaft sollte am 1. März 2019 von London Stansted nach Wien fliegen, als die Besatzung den Start abbrach, nachdem ein lauter Knall im linken Triebwerk zu hören war. Das Flugzeug kam nach etwa 270 Metern auf der Startbahn zum Stehen.

Eine Notevakuierung über Rutschen wurde durchgeführt. Dem offiziellen Flugunfallbericht zufolge war es zuvor zu Kommunikationsproblemen zwischen Cockpitcrew und der Kabine gekommen. Die Piloten hatten keine Evakuierung angeordnet, sondern wollten das Flugzeug mit dem Schub des rechten Triebwerks von der Piste rollen, da es im linken, ausgefallenen Triebwerk kein Feuer gab. Die Flugbegleiter hatten dennoch mit der Evakuierung begonnen. Die Piloten stellten das rechte Triebwerk erst daraufhin ab.

Illustration aus dem Abschlussbericht. © AAIB

Zehn Passagiere erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Auch die Klägerin war über den Notausstieg ausgestiegen und wurde vom Jet Blast, also die vom noch laufenden rechten Triebwerk aufgewirbelte Luft, mehrere Meter weggeschleudert. Später wurde bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Sie verklagte die Airline auf Schadenersatz.

Gutachten: Trauma durch Unfall ausgelöst

Der Oberste Gerichtshof in Österreich bat den EuGH dann um Auslegung des Übereinkommens von Montreal. Demnach muss eine Airline den Schaden für eine körperliche Verletzung als Folge eines Unfalls an Bord oder beim Ein- und Aussteigen ersetzen.

Dass in dem Abkommen nur der Begriff der Körperverletzung verwendet werde, sei dabei nicht entscheidend, argumentierte Generalanwalt Jean Richard de la Tour. Heutzutage müsse der Begriff so ausgelegt werden, dass er auch psychische Schäden umfasse. Ein außergewöhnliches Ereignis, das als lebensbedrohlich empfunden werde, könne ein Trauma auslösen. Dies sei genauso real und verheerend wie eine Körperverletzung.

Die Richterinnen und Richter am EuGH müssen sich bei ihrer Entscheidung nicht an das Gutachten des Generalanwalts halten, sie orientieren sich aber oft daran. Ein Termin für die Urteilsverkündung wurde noch nicht bekanntgegeben.