Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Helena*, Betriebsrätin

Beim Betriebsrat ist Helena schon seit vielen Jahren, nämlich seit dem Tag, an dem es in ihrer Firma einen Betriebsrat gibt. Sich für Wohlbefinden und Rechte ihrer Kollegen und Kolleginnen einzusetzen, war Helena schon immer eine Herzensangelegenheit. Während der Coronakrise fühlt sie sich in ihrer Arbeit jedoch allein und im Stich gelassen - und das ausgerechnet von ihren Betriebsratskollegen.

"Das Thema 'Betriebsrat' ist schon sehr komplex und vor meiner neuen Aufgabe hatte ich mich noch nie damit auseinandergesetzt", sagt Helena, Ende 40. Doch sie arbeitete sich schnell ein. Sie besuchte Schulungen, lernte, in Büchern und im Internet zum Arbeitsrecht zu recherchieren, die richtigen Paragrafen zu finden, deren sperrige juristische Formulierungen zu verstehen und anzuwenden.

Engagiert setzt sie sich dafür ein, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, zum Beispiel starke Schichtschwankungen im Dienstplan auszugleichen. Hinzu kamen Sitzungen und Arbeitsgruppen zu den verschiedensten Themen. Als Alleinerziehende in Vollzeit und im Schichtdienst fällt es Helena leicht, sich in die Sorgen und Nöte der Belegschaft einfühlen.

Frust im Betriebsrat

Dann brach die Coronakrise aus und mit ihr die Kurzarbeit. In Sitzungen mit der Geschäftsführung wurden die Modalitäten des Kurzarbeitergeldes verhandelt. Außerdem richtete der Konzernbetriebsrat zusammen mit dem Flughafenvorstand einen Notfallfonds für diejenigen ein, deren finanzielle Schieflage coronabedingt einen besonders steilen Neigungswinkel erreicht hatte. Das war es dann aber auch schon.

Gleich in seiner ersten Krisensitzung fasste der Betriebsrat den Mehrheitsbeschluss, aus "Solidarität zu den Mitarbeitenden" ebenso in Kurzarbeit zu gehen. Für Helena unverständlich. Denn es gab doch gerade jetzt so viel zu tun. Außer ihr fühlte sich aber offenbar kaum jemand im Betriebsrat zuständig.

Helena ist noch immer fassungslos: "Ein Arbeitgeber kann nie anweisen, dass der Betriebsrat in Kurzarbeit geht. Das hat bei uns der Betriebsrat aus eigener Initiative erledigt." Manchmal wird Helena das Gefühl nicht los, dass manche Kolleginnen die extreme Kurzarbeit während des Lockdowns als bezahlten Sonderurlaub missverstanden haben.

Schuldgefühle wegen fehlender Antworten

So blieb viel Arbeit an Helena hängen, und das macht sie wütend: "Betriebsratsarbeit ist kein "Nine to Five"-Job." Selbst unter normalen Umständen können sich die Mitarbeitenden mit Anregungen oder Fragen jederzeit an den Betriebsrat wenden.

Davon machten sie in der Krise erstrecht eifrig Gebrauch: "Wie funktioniert das jetzt mit dem Kurzarbeitergeld? Mein Gehalt reicht nicht mehr für meine Miete, kann ich Wohngeld oder andere ergänzende Leistungen beziehen? Muss das Kurzarbeitergeld versteuert werden?"

Spontan darauf antworten konnte Helena zunächst nicht. Sie musste sich selber erst einmal schlau machen. "Ich hatte schlimme Schuldgefühle deswegen, dass ich sie vertrösten musste, wo die Fragen doch so drängend waren", sagt Helena.

Ihre Recherchen kosteten Zeit. Zeit, die sie wegen der Kurzarbeit gar nicht hätte aufwenden und aufschreiben dürfen: "Wegen unseres Beschlusses hat die Chefin natürlich genau auf die Zeit geschaut. Das war zusätzlicher Stress." So tief wie sie seufzt, klingt es, als wolle sie das, was ihr auf der Schulter lastet und von dort seinen Druck auf den Brustbereich weitergibt, einfach wegatmen.

Seelsorge für die Anderen

Zu ihrer Wut über die Betriebsratskollegen und den Schuldgefühlen gegenüber den Mitarbeitenden kam quasi als Bonusgefühl noch die Hilflosigkeit. Dass sie als Betriebsrätin immer auch Sozialarbeiterin und Seelsorgerin war, kannte sie ja schon. Doch dieser Anteil ihrer Rolle bekam eine neue Qualität. Da war sie beinahe froh, einmal keine Antworten haben zu müssen. "Viele wollten einfach nur reden, und ich habe versucht, ein offenes Ohr für sie zu haben", erinnert sie sich.

Die Sorgen und Nöte im Betrieb waren vielfältig. Sie betrafen die Finanzen, Kreditraten, Schulden, Angst vor einer Infektion im persönlichen Umfeld, Kinderbetreuung. Viele Tränen sind deswegen geflossen, Tränen der Verzweiflung, aber auch der Wut. Sie beschreibt es so: "Manchmal hätte ich die Leute am liebsten einfach nur in den Arm genommen und gedrückt, aber das ging ja nicht wegen der Abstandsregeln."

Angst vor der Zukunft

Vieles am Flughafen ist seit dem Lockdown im Frühjahr nach wie vor geschlossen; in anderen Teilen läuft der Flugbetrieb mit angezogener Handbremse. Obwohl in den vergangenen Monaten neue Kunden gewonnen werden konnten, konnte die Hauptreisezeit die in sie gesetzten finanziellen Erwartungen nicht erfüllen. Vor allem lag das daran, dass beliebte Reiseziele von einem Tag auf den anderen zu Krisengebieten erklärt und geplante Flüge abgesagt wurden.

Die Frage, wie lange das Geld reicht, steht ständig im Raum, ebenso die Frage, welche Airline möglicherweise irgendwann Insolvenz anmelden muss. Dann müssen ganz sicher viele Kollegen gehen. Konkrete Angst um ihren eigenen Job habe sie dennoch nie gehabt, weder während des Lockdowns, noch jetzt, versichert Helena. Ihre Jobängste liegen vielmehr längerfristig in der Zukunft.

"Wir wissen nicht, was in den nächsten 20 Jahren passieren wird. Der Mensch wird vom Flughafen verschwinden, ganz unabhängig von Corona", erklärt sie. Nur so zur Klarstellung: Gemeint sind damit die, die am Flughafen arbeiten. Möglichst viele Passagiere sind selbstverständlich willkommen. Für die werden die Automaten für den Self-Check-in und die Gepäckabgabe schließlich aufgebaut.