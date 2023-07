DER Touristik kauft SAF für Lufthansa-Flüge

DER Touristik bezieht als erster großer Reiseveranstalter Sustainable Aviation Fuels (SAF) von der Lufthansa Group, um zur Senkung der CO2-Emissionen von Urlaubsreisen beizutragen, wie die Lufthansa mitteilt.

DER Touristik wird ihren Gästen ab September damit klimafreundlichere Flugreisen mit SAF-Einsatz ohne Aufpreis anbieten. Die Kosten für das SAF übernimmt der Reiseveranstalter. Das erworbene SAF soll dazu genutzt werden, um die CO₂-Bilanz bei ausgewählten Produkten zu verbessern. Bei Rundreisen in 2024 sollen damit rund 20 Prozent SAF in das Flugsystem der Lufthansa eingespeist werden.

Zusätzlich wird bis Ende 2024 auch auf ausgewählten Lufthansa-Flügen, die zu nachhaltig zertifizierten Hotels im neuen DERTOUR-Magalog gebucht werden, 20 Prozent SAF in das Flugsystem eingespeist. Auch Rewe-Reisen in Deutschland und Billa Reisen in Österreich werden im Herbst 2023 nachhaltigere Urlaubsangebote mit Lufthansa Group Flügen in Europa anbieten.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft von DER Touristik und Lufthansa Group sind weitere Maßnahmen geplant, um Urlaubsgäste und Reisebüro-Experten für das Thema SAF zu sensibilisieren. Dazu gehört unter anderem eine Fachstudienreise nach Irland für Reisebüros. Im Frühjahr letzten Jahres hatten die beiden Unternehmen Touristik bereits gemeinsam nachhaltigere Reiseangebote getestet.