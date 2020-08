Tourismusverband BTW dringt auf Verlängerung von Krisenhilfen

Angestellte des Bodenpersonals der Stuttgart Ground Services (SGS) demonstrieren am Flughafen Stuttgart.

Vielerorts haben in der Luftfahrt Beschäftigte heute auf Demonstrationen protestiert. Ihr Missmut richtet sich gegen den befürchteten umfangreichen Personalabbau in der Branche. Obwohl Staatshilfen in großem Umfang zur Verfügung stehen, wird ihre Existenzangst immer größer.