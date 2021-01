Tourismusbeauftragter der Bundesregierung geht nicht von Osterurlaub aus

Thomas Bareiß (CDU), Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, rechnet nicht damit, dass Urlaub in den Osterferien wieder möglich sein wird. "Ich glaube, dass Reisen etwas ist, das die nächsten zwei, drei Monate noch sehr schwer vorstellbar ist", so Bareiß am Montag gegenüber "RTL". Er rechnet mit einer Entspannung ab den Pfingstferien.