Tourismusbeauftragter der Bundesregierung erwartet verändertes Reiseverhalten

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß erwartet in Folge der Corona-Krise ein verändertes Reiseverhalten. "Der Fokus wird insgesamt noch mehr auf Sicherheit liegen", sagte Bareiß der "Heilbronner Stimme". Urlaub in Deutschland werde daher sicher zu den Gewinnern zählen, so der Tourismusbeauftragte.