Time Matters gründet Niederlassung in den USA

Die Lufthansa-Cargo-Tochter Time Matters ist mit einer Dependance ab sofort auch in den USA vertreten. Die eigens gegründete Konzerngesellschaft "time:matters Americas" mit Sitz in Miami betreut ebenso nationale wie auch internationale Kunden, teilte das Unternehmen mit. Time Matters hat bereits Niederlassungen in Asien.