NDC, also New Distribution Capabilities, sind nicht nur eine Schnittstelle zwischen Fluggesellschaften, Reisebüros und weiteren Anbietern. Wieso das so ist und weshalb Start-up-Airlines einen Vorteil gegenüber Netzcarriern haben, erklärt Open-API-Experte Arnulf Pribas im zweiten Teil unserer Ticketvertrieb-Serie.

Revenue Management neu denken nach Corona. Druck auf die flugbezogenen Zusatzleistungen aufgrund steigender Kosten. Integration neuer Zahlungssysteme mit zunehmender Digitalisierung. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Vertrieb von Flugtickets? Arnulf Pribas, NDC und "One Order"-Experte, gibt in der airliners.de-Artikelserie "Aktuelle Entwicklungen im Vertrieb von Flugtickets" Einblicke in die Open-API-Revolution im Airline-Vertrieb.

Die Open-API Revolution im Airline-Vertrieb

Veränderungsprozesse in der Luftverkehrsbranche sind vergleichbar mit der Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks. Jeder weiß, dass es getan werden muss, aber mitunter schiebt man die erforderlichen Maßnahmen gerne vor sich her. Diejenigen, die jetzt in neue Technologien investieren, werden die Zukunft aktiv gestalten, während die anderen darauf hoffen, dass sich das Wetter ändert.

Nach Schätzungen unabhängiger Experten werden derzeit weltweit mehr als 150 neue Fluggesellschaften gegründet. Höchstwahrscheinlich werden viele dieser Fluggesellschaften niemals abheben, aber die, die es schaffen, werden in der Post-Covid-Phase für einige Veränderungen am Himmel sorgen.

Über den Autor Arnulf Pribas ist Gründer und Geschäftsführer der "pribas airline solutions GmbH". Seit über 30 Jahren entwickelt er innovative Lösungen für die Reisebranche, angefangen von Schnittstellen zwischen Vertriebskanälen und Fluggesellschaften bis hin zu kompletten Reservierungssystemen. Die "pribas airline solutions GmbH" gehört seit 2014 zu den ersten Anwendern von NDC und bietet ihren Kunden Beratung und ein breites Netz an angebundenen Vertriebspartnern.

Start-up-Airlines wie beispielsweise die norwegische Flyr haben den Vorteil, dass sie ohne die Bürde Jahrzehnte alter Prozesse und Systeme beginnen können, während etablierte Fluggesellschaften sich in eine starke Abhängigkeit zu den globalen IT-Dienstleistern (GDS, PSS) begeben haben. Seit nunmehr gut zehn Jahren versuchen sie, sich aus dieser Umklammerung zu befreien oder hoffen zumindest darauf, dass sich diese tradierten IT-Dienstleister über Nacht neu erfinden und in Folge die Distribution nicht nur günstiger, sondern auch umfänglicher in den Möglichkeiten wird.

Der Königsweg heißt NDC: New Distribution Capabilities

Bereits im Jahre 2012 hat der Branchenverband der Fluggesellschaften, die Iata, den Grundstein für einen neuen Datenstandard gelegt, der es den Fluggesellschaften ermöglichen soll, nicht nur neue Produkte zu konzipieren und den Passagier wieder zum Kunden zu machen, sondern sich darüber hinaus auch von der Abhängigkeit zu den GDS-Betreibern zu befreien und ganz nebenbei ihre komplette Vertriebs-IT zu modernisieren.

Erfolgreiche Akteure in der Reisebranche kennen die Bedürfnisse und Reisevorlieben ihrer Kunden und sind bestrebt, nicht nur flugbezogene Sonderleistungen wie Sitzplatzreservierung, Mahlzeiten oder Bordunterhaltung anzubieten, sondern darüber hinaus auch weitere Dienstleistungen zu vermarkten. Von der Transportmöglichkeit zum oder vom Flughafen, Selbstparken am Flughafen, Loungezugang, Fast-Lane, bis hin zu Übernachtungen, Ausflügen, Besichtigungen oder Eintritt zu Ausstellungen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Einige Fluggesellschaften wie Condor bieten bereits seit einigen Jahren die Kombination mit anderen Transportmöglichkeiten, wie zum Beispiel Rail & Fly, über NDC an. Die Bereitschaft weiterer Leistungsträger wie Busunternehmen vorausgesetzt wäre technisch auch die Einbindung ihrer Dienste in das Angebot der Airlines über NDC möglich.

Fluggesellschaften werden zum Händler; zumindest ist das ein erklärtes Ziel und Leitthema der Initiativen NDC und ONE Order. Die Beratungsgesellschaft McKinsey berechnet das Erlöspotential durch den Verkauf von flugbezogenen Zusatzleistungen ("Ancillaries") auf jährlich bis zu 40 Milliarden Euro, was für viele CEOs krisengeplagter Fluggesellschaften eine hohe Motivation sein dürfte, ihre Systemlandschaft entsprechend zu modernisieren.

Weitere Schlagworte zur Erlösoptimierung sind Personalisierung, Dynamic Pricing und verbesserte Customer Experience.

Kann NDC das überhaupt alles leisten?

Vereinfachung, Leistungsfähigkeit und Flexibilität sind der Schlüssel zum Erfolg in der Akzeptanz des neuen Standards. NDC ist mitnichten nur eine neue Schnittstelle, selbst wenn manche Branchenexperten dies weiterhin beharrlich behaupten.

Das Angebots- und Auftragsmanagement ist nach der neuen Iata-Referenzarchitektur vollkommen anders gestaltet, es gibt keine Tickets, keine Buchungsklassen, kein Fare-Filing und auch größtmögliche Flexibilität hinsichtlich Tarifen, die in Echtzeit für den jeweiligen Kunden entstehen können - gleichzeitig offen für die Anbindung an Leistungsträger aller Art und Vertriebspartner, die weiterhin mit dem Branchenstandard fremdeln.

Genau für diese Flexibilität wurde NDC konzipiert. Natürlich kann man über NDC auch weiterhin die herkömmlichen Flugangebote vertreiben, aber dann bliebe es eben einfach nur eine neue Schnittstelle.

Die Unkenrufe kommen auch zumeist aus der Ecke der tradierten Systemanbieter, welche die nun geforderte Flexibilität und Transparenz nicht leisten können oder wollen.

Eine sogenannte Retailing- oder Merchandising-Plattform für Fluggesellschaften sollte nicht nur NDC als Vertriebsschnittstelle anbieten, sondern darüber hinaus auch die Integration mit modernen Zahlungslösungen anbieten und die Möglichkeit besitzen, Daten mit der Finanzbuchhaltung und Customer Relationship Management Systemen auszutauschen.

Das alles soll natürlich in Echtzeit geschehen. Nächtliche oder gar monatliche Datenverarbeitung ist in diesem Zeitalter nicht mehr vorgesehen. Und robust und schnell muss die neue Systemlösung natürlich auch noch sein.

Ein auf NDC basierendes System sollte idealerweise in der Lage sein, eine Last von mehr als 10.000 Preisverfügbarkeiten pro Sekunde und mehr als 100 Millionen Transaktionen pro Tag bei einer durchschnittlichen Antwortzeit von unter 100 Millisekunden pro Transaktion zu bewältigen.

NDC Transaktionsmonitoring in AirBrokerONE. © pribas airline solutions GmbH

Open APIs als Ergänzung zu NDC

Industriestandards für Fluggesellschaften werden von der Iata definiert, das heißt von den Fluggesellschaften selbst, unterstützt von Experten und Beratern aus dem Umfeld der aktuell dominierenden Systemanbieter. Nicht überraschen dürfte, dass auch NDC auf die Anforderungen der Fluggesellschaften zugeschnitten ist und weniger auf jene der Vertriebspartner.

In zahlreichen Iterationsschritten und Arbeitsgruppen wurden und werden in den jeweils neuesten Versionen Lösungen für weitere Aufgabenstellungen hinzugefügt, abgestimmt, in Pilotprojekten getestet und schließlich für die Nutzung freigegeben.

Im Fokus stehen dabei naturgemäß alle Funktionen, die es der Fluggesellschaft ermöglichen, ihre Produkte optimal ins Schaufenster zu stellen und buchbar zu machen, sowie die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den partnerschaftlich verbundenen Fluggesellschaften (sogenanntes Interlining) und den sich daraus ergebenden Abrechnungsprozessen (sogenanntes Settlement with Orders).

Solange der NDC-Standard weiterentwickelt wird - die aktuell im Markt gebräuchlichsten Versionen sind die 17.2 und 19.2, die 21.3 ist im Kommen - kann der IT-Dienstleister ergänzende Rest APIs anbieten, über die die Vertriebspartner (OTAs, Suchmaschinenanbieter, NDC Aggregatoren) zusätzliche verkaufsunterstützende Informationen abrufen können.

NDC als Basis für moderne IT-Landschaften

Traditionelle Passenger Service Systeme (PSS) bieten zumeist eine komplette Lösung für alle kommerziellen Aufgabenstellungen innerhalb einer Fluggesellschaft - von der Buchung bis hin zur Fluggastabfertigung. Allerdings basieren diese PSS auf Datenstandards aus dem letzten Jahrhundert und ihre oligopolistisch positionierten Anbieter greifen den Fluggesellschaften für die Bereitstellung ihrer Systeme kräftig in die Tasche.

Billigfluggesellschaften sind bereits überwiegend ticketlos unterwegs und haben sich in der Preissteuerung von den etablierten Abläufen losgesagt. Sie sind bei Firmenreisediensten weniger beliebt, da diese ihre Midoffice-Systeme an die komplexen Abläufe der großen Netzcarrier angepasst haben, welche mehrheitlich weiterhin auf Fare-Filing, Ticketing und umständlichen Abrechnungsprozessen basieren.

Dementsprechend ist auch die Akzeptanz von NDC in den Reisebüros noch steigerungsfähig. Allerdings muss man versöhnlicher Weise wissen, dass bei der Definition des neuen Standards weniger die Bedürfnisse der Reisebüros im Fokus standen als vielmehr die Loslösung der Fluggesellschaften von den GDS- und PSS-Anbietern.

Iata hat das Ende der PSS bis 2030 proklamiert. Das bedeutet nichts weniger als die Abkehr von jahrzehntealten Systemlandschaften. Wie muss man sich das Reservierungssystem einer modernen Fluggesellschaft nach 2030 vorstellen?

Vereinfachte Darstellung eines künftigen Airlinereservierungssystems. © pribas airline solutions GmbH

Die Basis eines künftigen Systems bildet NDC. Angebote ("Offers") werden dynamisch anhand der Kundenanforderungen und des Kundenprofils erzeugt. Neue Revenue Management Systeme nutzen Künstliche Intelligenz und erleichtern die Prognose einer Zahlungsbereitschaft der Kunden.

Der Preis für das Angebot, ob Flug oder Flug plus Sonderleistung, wird adhoc ermittelt. Die Buchung aller Leistungen wird in einem Auftrag zusammengefasst ("Order") und der Kunde hat die Wahl unterschiedlichster Zahlungsmittel.

Änderungen sind jederzeit bequem möglich, der Status einer Buchung ist jederzeit transparent und alle beteiligten Dienstleister haben Zugriff auf die Buchung des Kunden und ändern den Status, sobald sie ihren Teil der Leistung erbracht haben. Der Kunde steht stets im Fokus des gemeinsamen Handelns aller beteiligten Dienstleister.

Utopie? 2030 ist näher, als so mancher Airline-Manager denken mag.