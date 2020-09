Reisende stehen am Ryanair-Check-in-Schalter am Flughafen Palma de Mallorca.

Marketing

Ryanair versucht mit aller Macht, ihre Flugzeuge in diesem Jahr zu füllen. Dazu hat der Billigflieger die Aktion "Buy One Get One Free" getestet, bei der die zweite Person kostenfrei mitreist. Verfügbar war das Angebot auf 1600 Strecken für Reisen vom 25. September bis zum 14. Dezember. Buchbar waren die Tickets nur am 24. und 25. September.

Alle seit Anfang Juni gebuchten Ryanair-Tickets für Flüge bis Ende November können derweil kostenlos umgebucht werden, entscheidet der Billigflieger. Zu wenig verlässlich seien die Reiseregeln in Europa. Weiterlesen