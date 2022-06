Revenue Management neu denken nach Corona. Druck auf die flugbezogenen Zusatzleistungen aufgrund steigender Kosten. Integration neuer Zahlungssysteme mit zunehmender Digitalisierung. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Vertrieb von Flugtickets? Im Interview mit Johannes Mohrmann, Senior Manager Key Account and Business Development bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, präsentiert die airliners.de-Serie "Aktuelle Entwicklungen im Vertrieb von Flugtickets" die Herausforderungen und Möglichkeiten von virtuellem Interlining.

Was macht virtuelles Interlining so interessant für den Flughafen Berlin?

Der Flughafen BER eignet sich besonders für neue Arten der Umsteigeverbindungen, weil es hier einen großen Airline-Mix und dabei vor allem auch viele Low-Cost-Carrier gibt, die zu vielen Zielen fliegen. Die Verbindungen untereinander sind hier in der Regel nicht direkt über die Airlines vernetzt, was aber durch virtuelles Interlining ermöglicht wird.

Darüber hinaus gibt es am BER mit einem direkten Regional- und Fernbahnhof unter dem Terminal einen der besten Bahnanschlüsse in Deutschland, was natürlich das intermodale Umsteigen zwischen Bahn und Flug so attraktiv macht wie an kaum einem anderen Flughafen.

Das sind die Gründe, die uns bewegt haben, uns sehr intensiv mit neuen Möglichkeiten der Konnektivität zu beschäftigen. Unter anderem haben wir eine Forschungsarbeit dazu mit der TH Wildau angestoßen.

Über den Interview-Partner Johannes Mohrmann, MSc., arbeitet seit mehr als zehn Jahren im Bereich Business Development und Key-Account Management für die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Neben der Betreuung, Weiterentwicklung und Akquisition von Airlines hat er im Rahmen dieser Tätigkeit verschiedene Projekte zu dem Thema "Virtual Interlining" mitverantwortet und war Co-Projektleiter für die Einführung von "VIA BER" am Flughafen Berlin Brandenburg. Kontakt

Welche Rolle kann dabei ein Flughafen spielen?

Aus Flughafensicht geht es darum, möglichst viele Passagiere abzufertigen. Gleichzeitig wollen wir für die Airlines, die den BER anfliegen, ein möglichst umfassendes Angebot auch in diesem Bereich bieten. So wird die Auslastung mit Transferpassagieren verbessert.

Wir fokussieren uns dazu vor allem auf neue Kooperationsmöglichkeiten abseits der klassischen Wege, die weniger Komplexität für die zu verbindenden Partner bedeuten. Wir sind dabei aber noch am Lernen, welche Rolle Flughäfen generell in einer solchen Verbindung außerhalb der bestehenden Standardverknüpfungen spielen sollten.

Wir glauben aber, dass wir als Flughafen eine sehr wichtige Rolle übernehmen, weil der Umstieg eben nicht durch die klassischen Kooperationen unter Airlines abgedeckt ist. Wir sind also dabei zu definieren, welche zusätzlichen Serviceleistungen wir bieten müssen, um das Umsteigen am BER zukünftig noch attraktiver zu machen.

Sie arbeiten beispielsweise mit Kiwi zusammen und es gibt das Programm Via-BER…

Genau, seit der BER-Eröffnung haben wir eine Kooperation mit "Kiwi.com", in der wir den Gästen von Kiwi besondere Services anbieten. So gibt es beispielsweise einen speziellen Counter, der bei Fragen rund um den Umstieg zwischen Flügen hilft. In Berlin bekommen die "Via-BER"-Umsteigekunden zudem kostenlos einen Smart-Pass und können damit verschiedene Vorteile am BER in Anspruch nehmen.

Super interessant sind aber auch die Angebote, die Easyjet über ihre Umsteigerplattform "Worldwide by Easyjet" anbietet. Hier gibt es am BER sogar eine Kooperation mit der Bahn. So sind die Live-Preise der Bahn im System und können als Kombination aus Zug und Flug kombiniert werden.

Bei diesem Angebot muss sich der Passagier seine Reise also nicht mehr selbst mit entsprechenden Risiken beim Umstieg zusammenstückeln, sondern er kauft die gesamte Reisekette und weiß, mit welchem Zug er beispielsweise von Dresden zum BER fährt, um dann mit Easyjet nach London zu fliegen.

Easyjet-Verbindung zwischen Dresden und London mit einer Teilstrecke per Zug von Dresden nach Berlin: virtuelles Interlining. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Das System dahinter stellt Dohop zur Verfügung. Es erlaubt virtuelles Interlining zwischen Airlines und auch zwischen Airlines und Ground Transport Providern wie der Bahn oder auch Fernbussen.

Für den Passagier ist das dann quasi wie eine Buchung, auch wenn natürlich im Hintergrund zwei Tickets zusammengesetzt werden. Besonders interessant ist, dass hier sogar eine Versicherung in der Mitte steht.

Das ist aus Passagiersicht wesentlich. Denn bei klassischen Angeboten wie "Rail and Fly" oder auch bei der Eigenanreise mit der Bahn gibt es immer auch ein Risiko für den Kunden, im Zweifel einen Flug nicht zu erreichen und auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Die Umstiege bei der Easyjet-Verbindung von Dresden nach London mit einer Teilstrecke per Zug können mit Versicherung gebucht werden. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Was kann der Flughafen zum virtuellen Interlining beisteuern?

Gerade bei der virtuellen Verbindung von Mobilitätsanbietern, die eigentlich nicht miteinander zusammenarbeiten, ist das Thema Gepäck ein wichtiges. Was wir als Flughafen tun können, ist, Kontakte herzustellen, beispielsweise zwischen Systemanbietern, Airlines und Bodendienstleistern. Denn das ist an dieser Stelle sehr wichtig.

Bislang kam in den meisten Untersuchungen zu dem Thema heraus, dass die Passagiere, die sich selbst derartige Umsteigeverbindungen zusammenbuchen, in der Regel nur mit Handgepäck reisen.

Das verwundert auch nicht, denn einen Koffer auf eine derartige Umsteigeverbindung mitzunehmen, verlängert die Minimum Connecting Time stark und es ist auch nicht besonders komfortabel. Ein Selfconnecting-Passagier muss beim Umsteigen an der Gepäckausgabe auf seinen Koffer warten und ihn vor dem Weiterflug selbst wieder neu einchecken.

Es gab schon Ansätze, zum Beispiel in Gatwick. Dort wurde wichtige Pionierarbeit für das Thema virtuelles Interlining geleistet. Letztendlich war aber hier ein großer Teil des Prozesses durch manuelles Handling abgedeckt. Moderne Flughäfen wie der BER haben dafür eigentlich eine hochmoderne Gepäcksortieranlage.

Das automatisierte Kofferhandling als Flughafen bei einem virtuellen Interlining zu realisieren, ist aber sehr komplex. Dabei geht es aber nicht nur um Schnittstellen. Gerade bei Gepäck geht es beispielsweise auch immer darum, was passiert, wenn ein Koffer beschädigt wird oder verloren gehen sollte. Wer regelt das dann, wer kümmert sich?

Wir arbeiten aber intensiv daran und ich glaube fest daran, dass es hier in den nächsten Jahren Lösungen geben wird.

Ist das der einzige Grund, wieso virtuelles Interlining noch nicht in größerem Maße genutzt wird?

Nein, die große Frage ist eher, wie Gäste eigentlich diese neuen Umsteigeangebote finden und buchen können.

Wird also ein Reisender aus Dresden bei Easyjet einen Flug nach London suchen, wenn Easyjet gar nicht ab Dresden fliegt? Das attraktive Angebot mit Zugzubringer über den BER findet dieser Reisende dann gar nicht. Das schönste intermodale Angebot bringt ja nichts, wenn es niemand findet.

Von daher ist auch hier wichtig, dass die Partner zusammenarbeiten, um Awareness und Lösungen zu schaffen, damit die Passagiere überhaupt in die Lage versetzt werden, diese neuen Möglichkeiten zu finden.

Wessen Aufgabe ist das?

Das genau ist die Frage. Die Frage, die wiederum dahinter steckt, ist: Wer hat etwas davon? Die Flughäfen jedenfalls werden ihren Teil dazu beitragen, ihre intermodalen Bestrebungen nach vorne zu bringen. Wir im Speziellen wollen natürlich vor allem die Region Berlin Brandenburg nach vorne bringen.

Man muss schauen, dass die Angebote genau dort zu buchen sind und dort integriert werden, wo die Reisenden auch normaler- und klassischerweise ihre Flugreisen suchen und buchen, also entweder direkt bei den Airlines oder eben in den großen internationalen Reisebuchungstools und Metasearches.

Passagiere mit Gepäck am Flughafen. © dpa / Jdidi Wassim/SOPA Images via ZUMA Wire

Aber man muss natürlich feststellen, dass es wenig Sinn macht, sich als Flughafen mit internationalen Online-Buchungstools zu messen und eigene Buchungswebseiten für Umsteiger aus der ganzen Welt aufzusetzen. Man kann natürlich regional Informationen überbringen, was beispielsweise die intermodalen Umsteigemöglichkeiten aus dem Einzugsbereich heraus angeht. Das gezielt im Catchment eines Flughafens zu bewerben, ist möglich.

Für Air-to-Air-Verbindungen ist aber ein Angebot wie "Kiwi.com" oder "Worldwide by Easyjet" ideal, denn da wird einem Fluggast aus Kopenhagen bei einer Suche für Flüge nach Faro der Umstieg in Berlin einfach mitangeboten. Wenn dann Konnektivität und Preis stimmt, bucht dieser Reisende diesen Flug, auch wenn er vorher nie an einen Umstieg in Berlin gedacht hatte.

Wie identifizieren Sie denn potenziell interessante Selfconnect-Umsteigeverbindungen?

Wir beschäftigen uns sehr damit, wo unsere Fluggäste herkommen. Dazu nutzen wir unter anderem Passagierumfragen.

Es gibt auch Daten von großen Metasearchern, die einem dann zum Beispiel sagen können, wie viele Reisende beispielsweise im Großraum Rostock nach Barcelona-Flügen gesucht haben, und zwar egal ob Rostock, Berlin oder Hamburg als Abflughafen gewählt wurde. Das sind dann für uns und unsere Partner schon sehr interessante Informationen.

Wenn sich dabei eine besondere Nachfrage herauskristallisiert, kann man gegebenenfalls mit gezielter Werbung auf neue virtuelle Konnektivitätsangebote aufmerksam machen.

Wo liegt denn das größte Potenzial?

Man muss immer aufpassen, denn natürlich kann man sich das Potenzial für Air-to-Air-Connectivity in fantastische Höhen rechnen. Dabei sollte man aber realistisch bleiben. Und wir sehen jetzt schon, dass es viele Umsteiger gibt, die sich Flugverbindungen selbst zusammenbuchen, ganz ohne dabei klassische Transferpassagiere zu sein.

Dabei ist Berlin innereuropäisch zwischen Nord- und Südeuropa ein interessanter Umsteigeflughafen. Auch unsere Langstrecken wie Scoot nach Singapur und jetzt neu auch Norse nach Nordamerika bieten interessante Optionen. Bei Scoot sehen wir bereits, wie gut das genutzt wird.

Unser Job ist, die bestmögliche Anbindung der Hauptstadtregion zu gewährleisten und den Flughafen gleichzeitig auch attraktiv für die Airlines zu machen. Das Interesse an Berlin ist immer groß. Dass gewisse Umsteigeverbindungen bereits heute gut funktionieren, sehen wir über unsere Kooperation mit Kiwi. Und das macht den Standort über den reinen Quellverkehr hinaus dann auch für die Airlines immer attraktiver.

Das ist wichtig, denn schlussendlich geht es ja beim Thema Umsteigeverbindungen vor allem um ein breites Angebot an Flügen.

Was fehlt denn noch, damit mehr Kunden virtuelles Interlining nutzen?

Letztlich braucht es dafür ein Umdenken bei den Kunden und den Anbietern. Denn heute ist es ja Standard, dass man bei Reisebuchungen einen Abflughafen und einen Zielflughafen auswählt. Man könnte aber viel besser seinen Wohnort und sein Hotel angeben.

Das Beste daran ist, dass es diese Verbindungen bereits gibt, sie müssen nur gut aufbereitet sichtbar werden und dann natürlich einfach buchbar gemacht werden.

Der Fachbegriff dazu ist "Door-to-Door" und im Wesentlichen gehen alle in der Branche davon aus, dass das die Zukunft des Reisens wird. Das Beste daran ist, dass es diese Verbindungen bereits gibt, sie müssen nur gut aufbereitet sichtbar werden und dann natürlich einfach buchbar gemacht werden.

Wenn man direkt von Wohnort nach Zielort suchen kann, werden auch die vielen anderen möglichen Verbindungen angezeigt, die aus Kundensicht vielfach attraktiver sein können, weil sie gegebenenfalls eine kürzere Reisezeit oder einen günstigeren Gesamtpreis bieten. Man könnte die Ergebnisse dann preis- oder zeitoptimiert sortiert anzeigen, um je nach Zielgruppe die besten Optionen und Alternativen anzubieten.

Dabei ist theoretisch denkbar, alle möglichen Verkehrsanbieter miteinander zu verknüpfen, nicht nur Bahn und Flug, sondern auch Busse, Fernbusse, Taxis und andere Fahrdienste. Wichtig wäre hier dann natürlich auch wieder die Versicherungsleistung als Anschlussgarantie. In diesem Bereich gibt es aber noch nicht den einen großen Player, der das alles weltweit miteinander verknüpfen kann.

Darin liegt auch ein Nachhaltigkeitsaspekt, denn bislang werden zum Teil sehr indirekte Wege gebucht, gerade bei Umsteigeflügen. Wer beispielsweise Richtung Asien fliegen will, dem wird in klassischen Systemen oft zunächst ein Zubringer Richtung Westen oder Süden angeboten.

Ich denke schon, dass viele Leute bereit sind, auf ihren Reisen auf einen Kurzstreckenflug als Zubringer zu verzichten, wenn sie denn mit der Bahn für den Weiterflug anreisen können.

Was machen denn Anbieter wie Kiwi im Vertrieb schon heute anders?

Wenn man bei Kiwi Flüge sucht, dann bekommt man deutlich andere Umsteigeverbindungen angezeigt, als auf üblichen Buchungswebseiten. Zudem kann man bei den Optionen neben Flügen auch intermodale Angebote wie Busse und Bahnen auswählen.

Wer also von Kopenhagen nach Faro will, der wird bei Kiwi nicht nur direkte Flüge oder Hub-Umsteigeverbindungen finden, sondern eben auch Flüge über Berlin oder Mailand, bei denen zwei Billigflieger miteinander gekoppelt werden, die normalerweise nicht zusammenarbeiten, etwa Ryanair und Vueling oder Easyjet.

Zudem wird darauf hingewiesen, welche Vorteile man als Umsteigepassagier beispielsweise in Berlin hat und worauf zu achten ist. Wenn sich ein Kunde eine Reise anschaut, dann werden die Services angezeigt und alles sehr transparent gemacht. Das nimmt den Kunden die Sorge, dass etwas schiefgehen könnte.

So sieht ein "Via-BER"-Angebot bei Kiwi.com aus. © Kiwi

Welche Rolle spielen dabei IT-Schnittstellen?

Das ist ein wichtiges Schnittstellenthema. Das bedeutet also auch einen erheblichen IT-Aufwand, denn es muss alles sauber laufen. Bislang ist IT im Airlinevertrieb an vielen Stellen ein Bottleneck. Bis hier optimale Lösungen für das virtuelle Interlining verfügbar sind, wird es aber noch eine Zeit lang dauern.

Wir sprachen ja eingangs bereits über die Koffer. Wenn das Gepäck automatisch weitergeleitet und nicht mehr neu aufgegeben werden muss, verringert sich die Minimum Connection Time dramatisch. Das macht dann im Vertrieb eine Vielzahl weiterer Umsteigeverbindungen möglich.

Denn bislang muss man ja bei jedem Angebot für virtuelles Interlining die Connection Time künstlich hochrechnen, allein für den Fall, dass jemand, der einen Flug sucht, im Buchungsprozess später eventuell noch einen Koffer hinzufügen will. Dass jemand nur mit Handgepäck fliegen will, weiß man ja bei der Suchanfrage noch nicht.

Wenn man das Kofferhandling an einem Flughafen also grundsätzlich in den Prozess integrieren könnte, würde sofort die Attraktivität für virtuelle Connectivity an diesem Standort um ein Vielfaches steigen.