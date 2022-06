Revenue Management neu denken nach Corona. Druck auf die flugbezogenen Zusatzleistungen aufgrund steigender Kosten. Integration neuer Zahlungssysteme mit zunehmender Digitalisierung. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Vertrieb von Flugtickets? Im Interview mit Airline-CCO-Axel Reißmann präsentiert die airliners.de-Serie "Aktuelle Entwicklungen im Vertrieb von Flugtickets" einen Reality-Check.

airliners.de: Geschäftsreisekunden sind wichtig, gerade für regionale Airlines. Wie kommen Sie an die Buchungen?

Axel Reißmann: Die Herausforderung für Airlines in dem Segment ist, dass die Corporates, also Großunternehmen, vor allem die großen, ihre Reisebuchungen oft auslagern. Die meisten Geschäftskunden haben dazu eine TMC (Travel Management Company) als Partner.

Das komplette Reisemanagement übernehmen dort Firmen wie American Express, CWT oder BCD – um nur einmal drei Anbieter im deutschsprachigen Raum zu nennen. Als Fluggesellschaft hat man dann vor allem mit dem TMC und weniger mit dem eigentlichen Kunden dahinter zu tun.

Klassischerweise bauen diese TMCs ihre Kundenlösungen auf den herkömmlichen globalen Distributionssystemen auf. In der Folge ist der Verkauf darüber für die angebundenen Airlines recht kostenintensiv. Bei kleineren Abnehmern wie Lübeck Air oder Rhein-Neckar Air entstehen da schnell Kosten von rund 60 Euro für einen Hin- und Rückflug. Das müssen wir anteilig auf die Ticketpreis umlegen.

Über den Interview-Partner Axel Reißmann ist Prokurist bei der Rhein-Neckar Air und Chief Commercial Officer bei Lübeck Air. Zuvor bekleidete der Airlinevertriebsexperte verschiedene Positionen im Bereich Sales, Pricing und Revenue Management bei Skywork Airlines und Alltours. Kontakt https://www.linkedin.com/in/axelreissmann

Helfen kann an dieser Stelle nur eine Intervention des Corporates. Der muss als Kunde von seiner TMC verlangen, dass eine spezielle Anbindung für eine Airline aufgesetzt wird, um dort einen besseren Tarif zu bekommen. Wir als Regionalfluggesellschaft haben da wenig Möglichkeiten, selbst zu gestalten, was sehr schade ist.

Wäre es nicht auch im Interesse einer TMC, möglichst viele Airlines anzubinden?

Die TMC würde das sicherlich gern so machen, aber darum geht es in dem Bereich nicht. Über GDS ist ein breites Portfolio an Airlines angebunden, aber die Unternehmen wollen selbst entscheiden, welche Fluggesellschaften für ihre Beschäftigten buchbar sind.

Das ist wichtig, denn am Ende des Tages bucht in den Unternehmen jeder Mitarbeiter selbst seinen Flug über eine OBE, ein webbasiertes System wie Cytric. Wenn wir da nicht von der TMC für diesen speziellen Kunden freigeschaltet sind, sind wir für die Reisenden aus diesem Corporate nicht buchbar, selbst wenn ein Reisender das gern wollte.

Das ist eine Frage der Reiserichtlinien bei den Großunternehmen. Dabei geht es vor allem auch um Dinge wie Risiken, Vertrauenswürdigkeit, Kosten- und Supplier-Kontrolle. Wichtig ist nicht die größtmögliche Auswahl, sondern eine genaue Selektion.

Nun gibt es ja auch noch kleinere und mittlere Unternehmen. Wie läuft es da?

Bei KMUs ist es anders. Da gibt es oft eine zentrale Anlaufstelle im Unternehmen für die Reisebuchungen oder aber auch ganz klassisch ein Sekretariat. Wir als Fluggesellschaft haben einen Ansprechpartner, mit dem wir eine Kooperation aufsetzen können.

Das ist aber auch mit mehr Arbeit für uns verbunden, denn jeder möchte einen Ansprechpartner haben. Das ist recht kleinteilig, einfach aufgrund der Masse an Unternehmen, die aber jeweils nur ein paar potenzielle Passagiere haben, während ein einzelner Corporate über sein TMC ein paar tausend Mitarbeiter als mögliche Kunden mitbringt.

An der Stelle wird klar, dass eine TMC auch für Fluggesellschaften einen Vorteil mit sich bringt, denn erster Ansprechpartner für den Endkunden ist die TMC, der damit auch die Qualitätskontrolle bei den Buchungen übernimmt. Das geht bis zur Abrechnung, die natürlich mit den vielen einzelnen KMUs komplexer ist als mit einigen wenigen großen TMCs.

Wie groß ist denn der Anteil zwischen TMC und Direktbuchungen?

Das ist unterschiedlich. Bei Rhein-Neckar Air ist der TMC-Anteil traditionell hoch, während wir in Lübeck einen Mix aus Corporates, KMUs, Selbstständigen und Privatreisenden haben. Den Großteil der Tickets verkaufen wir bei Lübeck Air tatsächlich über die Website und nur einen kleineren Anteil über GDS. Da ist es so, dass wir wiederum den größten Anteil über unabhängige Reisebüros verkaufen. Da wäre "Direct Connect" eine Alternative.

Passagiere besteigen eine Dornier 328 der Rhein-Neckar Air © RNA

Bieten Sie denn schon "Direct Connect"-Lösungen an?

Sowohl Rhein-Neckar Air als auch Lübeck Air werden demnächst das Passenger Service System (PSS) wechseln. Wir migrieren zu einer modernen Plattform auf NDC-/One-Order-Basis. Wir erhoffen uns davon, Anbindungen zu Aggregatoren wie Travelfusion, Hitchhiker, Ypsilon.net und so weiter aufzusetzen und unseren Content viel breiter streuen zu können.

Für uns als virtuelle Fluggesellschaften hat GDS ohnehin den Nachteil, dass wir keine Iata-Codes haben und auch nicht der Operator sind. Das heißt, dass wir uns einen Ticketing-Partner suchen müssen. Kunden finden uns beispielsweise als "Flexflight operated by Air Alsie on behalf of Lübeck Air". Das führt manchmal zu absurden Situationen, wenn beispielsweise ein Gast den Check-in Schalter von Flexflight sucht und natürlich nicht findet.

Situationen wie diese können wir mit "Direct Connect" ausschließen, denn da sind wir Content-Geber und können unser Angebot entsprechend ausspielen: mit Logo, unserem Namen, dem Operator und allem anderen in übersichtlicher Form. Anders als über GDS können wir direkt darauf Einfluss nehmen.

Aber "Direct Connect" hat noch andere Vorteile: Die Buchungen laufen direkt bei uns auf, die Bezahlung läuft über uns und wir können jede Buchung, egal ob sie über einen Metasearcher oder ein (Online-) Reisebüro getätigt wird, bei uns einsehen, bearbeiten und umbuchen. Das sind alles Services, die wir aktuell nicht anbieten können.

Flugzeug der Lübeck Air am Flughafen Lübeck. © Lübeck Air

Welchen Service erwartet ein Kunde denn von seiner Airline?

Der Kunde möchte so autark wie möglich agieren. Er möchte selbst (um-)buchen, einen Sitzplätz wählen und Zusatzleistungen dazubuchen können. Kein Gast möchte bei der Airline anrufen, nur weil er sein Fahrrad mitnehmen möchte. Self-Service – das ist, was wir anbieten müssen.

Der Kunde möchte Verlässlichkeit und sich ansonsten selbst verwalten. Natürlich profitiert auch die Fluggesellschaft. Die Kollegen am Telefon werden entlastet und können sich Fällen widmen, die komplexer sind.

Andere Branchen bekommen das ganz offenbar besser hin als die Luftfahrt…

Ich bewundere Unternehmen wie Flixmobility. Dort kann ich als Kunde mein Busticket buchen und stornieren, einen Gutscheincode bekommen und damit direkt ein neues Ticket erwerben. Das geht, weil dort eine Systemlandschaft gewählt wurde, die speziell auf das Unternehmen optimiert ist.

Letztlich bleibt die Erkenntnis: Die Airlines sind schon meilenweit voraus.

Doch auch diese Anbieter bekämen Probleme, wenn sie zahlreiche – also hunderte – Partner anbinden wollten. Letztlich bleibt die Erkenntnis: An diesem Punkt sind die Airlines schon meilenweit voraus, was die internationale Verknüpfung der Systeme angeht, aber eben auch nicht mehr so flexibel. Wir haben die Agilität verloren.

Fahrgäste des Fernbusanbieters Flixbus. © dpa / Markus Scholz/dpa

Wird sich das in absehbarer Zeit ändern?

Wir bewegen uns in einem internationalen und regulierten Markt. Viele Handbücher für die Zusammenarbeit wurden vor vielen Jahrzehnten aufgesetzt, als man die Möglichkeiten von heute noch gar nicht kannte. Alle in der Luftfahrt wären gut beraten, wenn wir uns darauf einigen könnten, was zukünftig wirklich wichtig und was lediglich "nice to have" ist.

Die Frage ist die nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Brauchen wir noch eine Ticketnummer? Brauchen wir einen Coupon oder sind das alles Angaben aus einer Zeit, in der ich Papier in der Hand hatte? Wenn wir die Welt anbinden wollen, müssen wir die "neuen" Gemeinsamkeiten finden.

Und so gibt es die vielen verschiedenen Interessen. Die großen Systemanbieter haben beispielsweise nur geringes Interesse daran, an ihren Systemen etwas Grundlegendes zu ändern. Warum sollten sie auch, wenn es für sie hervorragend funktioniert und seit 30 Jahren eine Cashcow ist? Es fehlt an Motivation, innovativ zu sein, was für Fluggesellschaften wie unsere sehr ärgerlich ist.

Sollte das nicht alles mit NDC behoben werden…

Das stimmt, die Iata arbeitet schon seit vielen Jahren an NDC. Das sollte die eine Schnittstelle sein, auf die alle Airlines setzen und die dann einfach bei allen Plattformen angebunden werden kann. Aber das dauert alles viel zu lange.

Bis heute ist das Thema nicht final abgeschlossen worden und so haben sich mittlerweile auch schon wieder verschiedene NDC-Schnittstellenstandards bei verschiedenen Airlines und Systemprovidern entwickelt. Es gibt also noch immer zu viel Spielraum für Interpretation.

Die Frage an die Iata ist: Warum sind wir noch keinen Schritt weiter? Oder ist das Thema einfach gescheitert? Wir werden nun auf der aktuellen NDC-Version aufbauen und erhoffen uns dadurch, dass wir unsere Partner möglichst schnell anbinden können.

Stichwort Privatkunden und damit Zahlungsmittel: Welche Probleme gibt es da aktuell?

Große Airlines haben Millionen von Transaktionen, regionale Anbieter im Vergleich dazu nur relativ wenige. Daher bekommen wir andere Konditionen, was die Kosten treibt. Das ist ein sehr großer Wettbewerbsnachteil und hier müssen wir als kleine Airlines überdenken, wie wir gegebenenfalls mit anderen Partnern Synergien schaffen können.

Doch auch hier gibt es so viele wichtige Kleinigkeiten, die zu bedenken sind. Beispiel Kreditkarten-Descriptor: Wer steht auf der Abrechnung, damit keine Rückbuchungen auflaufen? Kann eine Bank das dynamisch gestalten, sodass Airline, Kunde und Buchungscode auf der Abrechnung steht oder nicht? Das kommt auf die Bank drauf an.

Kreditkarte und Smartphone. © Adobe Stock / kite_rin

Aber soweit kommen kleine Airlines oft gar nicht. Natürlich wollen die Kunden wissen, warum man im Jahr 2022 bei manchen Airlines nicht mit Visa-Karte zahlen kann. Das liegt an Acquirern aber auch den Insolvenzen der letzten Jahre in der Branche.

Finden Sie einmal eine Händlerbank, die heutzutage – also nach Corona – noch Fluggesellschaften als Kunden annimmt. Bei den Banken laufen Airlines als Hochrisikokunden auf. Bei Neuverträgen werden Ticketverkäufe oft erst mit Abflug ausgezahlt, um das Ausfallrisiko zu minimieren. Alternativ müssen hohe Bürgschaften hinterlegt werden.

Nicht jeder Kunde hat Visa oder Mastercard und so müssen Fluggesellschaft einen Blumenstrauß an Zahlungsarten wie American Express, Amazon Pay oder Paypal anbieten. Die Akzeptanz muss die Fluggesellschaft individuell verhandeln und das ist nicht immer einfach.

Verstehen Kunden das alles?

Nein, natürlich nicht. Es gibt beispielsweise viele Kunden, die 3D-Secure bei Ihrer Karte bislang nicht aktiviert haben. Doch ohne 3D-Secure kann kein Ticket gekauft werden. Die erhöhte Sicherheit bei Onlinetransaktionen hat definitiv nicht dazu beigetragen, dass die Conversion-Rate hoch ist.

Wenn eine Fluggesellschaft ins Ausland fliegt und lokale Bezahlarten oder Währungen anbieten möchte, gibt es zusätzliche Hürden. Oft braucht man weitere Bankkonten, weitere Sicherheiten und technische Anbindungen. Nur wollen wir neben Euro und Schweizer Franken auch noch Schwedische Kronen akzeptieren? Vermutlich nicht. Wir werden es nie allen Kunden recht machen können...

Herr Reißmann, vielen Dank für das Gespräch.