Thomas Jarzombek im Hintergrundgespräch mit Luftfahrtpresseclub

Der Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, stand dem "Mediennetzwerk Luft- und Raumfahrt" (LPC) in einem Pressegespräch Rede und Antwort. In einer Videokonferenz äußerte sich der Politiker zur Lage der Luftfahrtbranche in der Corona-Krise und den Schritten der Politik, schreibt "lpc.aero".